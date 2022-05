赤坂サカス周辺の大階段は「Wizarding World Gate」に

7月8日に開幕する舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。舞台の開幕に合わせ、6月16日から赤坂サカス周辺と赤坂Bizタワーの街並みが、ハリー・ポッターをイメージした世界に変わります。



Wizarding World Gate© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s22)

「Wizarding World Gate」は、赤坂サカス周辺の「大階段」に登場。レッドカーペットの階段は、ホグワーツの動く階段をイメージ。壁面には42枚の肖像画が飾られ、象徴的なオブジェであるタイムターナー(逆転時計)も配置されています。上を見上げると、天井には美しい星空が……。まるで劇中に入り込んだかのようなシチュエーションに、ワクワクが止まらなくなりそう。

期間限定ポップアップカフェ「Harry Potter Cafe」



Harry Potter Cafe© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s22)



Harry Potter Cafe© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s22)



Harry Potter Cafe© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s22)

エリア内には、期間限定ポップアップカフェ「Harry Potter Cafe」がオープン。お店に入ると、まずはじめに目に飛びこんでくるのが、天井に吊り下げれたハリー・ポッターの巨大な杖です。3.5mという特大な杖や、額縁をまたがるパトローナスの装飾にも注目。店内では、魔法ワールドの世界観が楽しめるフード、デザート、ドリンク、コースメニュー、テイクアウトメニューを販売します。「Harry Potter Cafe」オリジナルグッズも販売。

公式グッズを買うならショップ「Harry Potter - Mahou Dokoro」へ



Harry Potter - Mahou Dokoro© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s22)

さらに、ハリー・ポッター、ファンタスティック・ビーストの公式グッズが揃う「ハリー・ポッター マホウドコロ」もオープン。店内には、9と3/4番線のカートオブジェのフォトスポットや金のスニッチの照明などのこだわり装飾もあり、ハリー・ポッターの世界観を満喫できます。



寮生Premiumローブ(全4種)© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s22)

魔法ワールドをイメージして装飾されたお店には、限定のオリジナルグッズがズラリ。グリフィンドール・スリザリン・レイブンクロー・ハッフルパフの4種類の「寮生Premiumローブ」(18,920円)は、着心地にもこだわって仕立てたローブ。



ハリー・ポッター 音声認識 魔法の杖© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s22)

音声に反応する「ハリー・ポッター 音声認識 魔法の杖 ハリー・ポッターver.」(5,500円)。呪文に応じて、光を強くしたり消したりすることができます。



ヘドウィグ オルゴール Hogwarts Night© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s22)

「ヘドウィグ オルゴール Hogwarts Night」(15,400円)は、ヘドウィグを模ったオルゴール。今にも羽ばたきそうなリアルなヘドウィグに注目!

カフェ、ショップをつなぐストリートは「Wizarding World Street」に



Wizarding World Street© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s22)

「仲通り」(Wizarding World Street)は、カフェ、ショップをつなぐストリート。通りの入口では、白いふくろうが出迎えてくれます。通りに足を踏み入れると、ホグワーツと4寮のバナーが連なっており、街全体が魔法ワールドに。昼間の雰囲気もいいけれど、イルミネーションがきれいな夜に訪れるのもオススメ。



ハリー・ポッターのファンはもちろん、まだ本や映画を見たことがない人でも、作りこまれた世界観に興奮すること間違いなし! ぜひ一度訪れてみて。



WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s22)