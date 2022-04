ワンダーラボはこのほど、新たなVR教育ゲーム「The Wonder of Numbers and Sounds」(ザ・ワンダー・オブ・ナンバーズ・アンド・サウンズ)をリリースした。

The Wonder of Numbers and Sounds

同社では、150ヶ国200万ユーザーが利用する知育アプリ「シンクシンク」や、国内で多くの保護者から支持されるSTEAM教材「ワンダーボックス」を開発・提供している。

「The Wonder of Numbers and Sounds」は、Meta社のVR端末「Meta Quest」で楽しむことができる数学×アート×VR教育ゲーム。高い没入感を体験できるVRの特性をいかし、子どもたちに数学・アートのおもしろさ、美しさを新しい角度から味わってほしいという思いで開発した。これまで、数学・アートなどのデジタルコンテンツで同社は数々の賞を受賞いているが、今回のゲームは同社初のVR作品となる。

算数・数学の基礎である四則演算を身体を動かしながら、VRで「体感」できるのが特長。具体的には、制限時間5分以内に、氷山に刻まれた数字を"1"にするというもので、足し算と割り算を駆使して、氷山を削っていく。

宙に浮かぶ数字をつかんで氷山を撃つ

画面には、2~30の数字が宙に浮かんでおり、氷山に刻まれた数字をその約数で撃つと、数字が割られ、氷山は小さくなるという仕組み。「浮かんでいる2つの数字を両手に掴み、ぶつけると数字が足される」「浮かんでいる数字の約数を掴んで撃つと、その数字で割られる」というルールでゲームは進行する。数字と音に隠された関係も、ゲームには隠されているという。

氷山が小さくなってゆく

なお、同ゲームの利用には、VR端末「Meta Quest」が必要となる。