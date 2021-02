「問答無用」という四字熟語は、日常生活においてもよく使用される表現のため、耳にしたことがある人も多いでしょう。しかし、この言葉の正確な意味や使い方を理解しているでしょうか。

使う相手や場面を誤ってしまうと相手との関係性を壊してしまう可能性すらある、強い言葉のため、特にビジネスシーンにおいては十分に注意する必要があります。正確な意味や使い方を知って、スマートで円滑な会話スキルを身につけましょう。

問答無用の意味

問答無用は「もんどうむよう」と読み、「議論や話し合いをこれ以上続けても意味がない」という意味の言葉です。「問答」と「無用」の2つの言葉から成り立つ言葉で、「質問することと応答すること」が「役に立たない」という意味を表しています。その意味から、話を打ち切ったり、議論を断ったりする際に使われています。

問答無用の使い方と例文

ビジネスシーンで問答無用という言葉の使い方を誤ると、相手側の気分を害してしまう可能性が大いにあります。以下に例文をご紹介していきますので、正しい使い方を覚えましょう。

■話を打ち切る場合

「これ以上話し合いは必要ない」と話を一方的に打ち切る場合、「これ以上は問答無用です」と表現します。

話し合いが進行中だったか、相手側からしつこく話しかけられていたか、そのような状況下で一方的に打ち切る場合に使用されるので、相手側を強く拒絶する意思が示せるでしょう。

■一方的な行動をする相手に使う場合

「問答無用で残業を命じられた」など、相手が自分の意見を聞くこともなく主張を通してきた行動に対して使う表現となり、「有無を言わさずに」という意味になります。

一方的な行動を押し通してくる相手に対して反論もできず、従わざるを得ない状況が成立しているということから考えても、双方に明らかな上下関係があることがわかる表現です。つまり、上の者から下の者に行動を強いる場合に用いられます。

問答無用の注意点

問答無用という言葉の意味や使い方について学びましたが、実際に問答無用を使う際に気をつけなければならない点がいくつかあります。間違った使い方をして、相手に不快感を与えないためにもしっかり理解しましょう。

感情的にならないようにする

問答無用という言葉は、言葉自体の意味がかなり強く、感情的になった状態で使ってしまうと、相手との関係を損ねる事態に陥りかねません。上司から部下に対して用いた場合、状況によってはハラスメントと受け取られ、著しく信頼度を落としてしまう可能性もあります。この言葉を会話の中で使う相手と場面は、相当限られていると考えておいた方がよいでしょう。

相手との関係性に注意する

特にビジネスシーンにおいては、使う相手との関係性に気をつけることが最重要と言えるでしょう。問答無用という言葉を使って話し合いを一方的に打ち切ることは、よほど自分の立場が上であって、相手が自分に従うことは当然という間柄でなければ成り立ちません。

例えば上司など、明らかに自分よりも目上の人間に対してこの言葉を使えば、その後の良好な関係性を保つことは絶望的となるでしょう。

問答無用の類語表現

問答無用には、同じような意味を表す類語表現があります。ここからは類語や言い換え表現を例文とあわせてご紹介します。

問答無益

問答無益は「もんどうむえき」もしくは「もんどうむやく」という2つの読み方があり、「話し合うことに意味がない」「続けてもお互いの利益にならない」という意味です。

問答無用と同様に、話を終わらせるときに使う言葉となります。ただ、問答無用が一方的に押し通す強制的な意味を含んだ表現であるのに対し、問答無益は「お互いの利益にならない」という、相手への思いが含まれた表現となり、若干ニュアンスに違いがあります。

問答無役

問答無役は「もんどうむやく」と読み、話し合いが役に立たない(無役)という意味となります。

問答無用のように、話し合いを終わらせるときに用いるというよりは、「この話し合いは、問答無役ですね」というように、その議論や話し合いについて形容する際に使われることが多い言葉です。

単刀直入

単刀直入は「たんとうちょくにゅう」と読み、前置きや回りくどい言い方をせず、ストレートに本題に入ることを意味する四字熟語です。「単刀直入に言いますと、●●です」のように伝えたい内容の前に置いて用いると、自らの意思や意見が明確に伝わります。

問答無用が一方的な断りや決断を表すことから、目上の人には使えない表現であるのに対し、単刀直入は目上の人との会話で用いても問題のない表現といえるでしょう。

問答無用の類語表現をしっかり把握しておきましょう

問答無用の言い換え表現

それでは、問答無用と同じ意味として言い換えられる表現にはどのようなものがあるでしょうか。ここからは言い換え表現について、例文などを交えて解説します。

■有無を言わさず

「うむをいわさず」と読み、相手が承知したか(有)、承知していないか(無)に関わらず、意見を一切聞かずに何かをするように強制するときに用いる言葉です。

「有無を言わさず皆の前に引っ張り出した」のように、後に強制される行動についての表現を伴い、本人が好むか好まざるかを無視して一方的に行うという意味となります。

問答無用と同義となるため、言い換えとして用いることが可能な表現です。

■否応なく

否応なくとは「いやおうなく」と読み、賛成であろうが(応)反対であろうが(否)という意味です。「有無を言わさず」と同様に、この語の後に何らかの行動を表す表現を用い、その行動を強いられるという場面で使われます。

■無理やり

無理やりは、何かを強引に行う場合に使われる語です。問答無用やその他の言い換え表現と同様に、相手の気持ちを無視して強制的に何かをさせるという点で、やはり問答無用と同義となり、言い換え表現として用いることが可能でしょう。

問答無用の対義語

問答無用には直接的な対義語は存在しませんが、問答無用が持つ側面に焦点を当てた対義語は存在します。ここからは対義語について、使い方を含めて紹介していきます。

任意

任意とは、「にんい」と読み「本人の意思に任せること」を意味します。何らかの行動を起こす際、行動を行う本人の意思によって決断するという意味となるので、本人の意思に関わらずに行動を強制される意味の「問答無用」とは対義語と言えるでしょう。

例えば「この書類は任意でご提出ください」であれば、出したくなければ出さなくてもよいのに対し「この書類の提出は問答無用です」となると、本人には提出する以外に選択の余地がなかったことになります。

相互的

相互とは「そうご」と読み、一つの物事に関係する両方の立場や、その両方が同じことをし合うことを意味します。そのため、一方的である問答無用とは反対の意味を持っている対義語と言えるでしょう。

自発

自発は「じはつ」と読み、外からの働きかけで何かを行うのではなく、自然に行われることや、自らが進んで行うことを表します。一方的に行動を強いる「問答無用」とは対義語と言えるでしょう。

「本日は定時退社を自発的に行うよう呼びかけた」という表現であれば、強制されなくても定時になれば自分から退社するということです。その一方で「問答無用で定時退社を求められた」は、強制的に帰ることを求められたという意味になります。

問答無用の英語表現

国際化の進む現代では、ビジネスシーンにおいても英語を用いた交渉の場面は少なからず出現します。話し合いの余地がなく、強い調子で議論を終わらせたいという意図を相手方に伝えなければならない場面に直面することもあるでしょう。

問答無用と同じように、一方的に議論を終えたり、行動を強制したりするような意味を持つ英語表現はあるのでしょうか。ここからは問答無用の英語表現について紹介します。

There’s no question about it.

直訳すれば、「それについて質問すらない」という意味となります。つまり質問が一切出ないほど、話し合う価値のない話題であることを表し、問答無用と似たような意味で用いること可能です。

例文としては

There’s no question about what she has done.(彼女がしたことは問答無用だ)

などがあります。

There’s no use arguing about it.

「no use」は「役に立たない」と言う意味であり、全体で「それについて議論しても役に立たない」という表現になります。

問答無用と同様に、役に立たないのだから議論を終わらせようという、強い意味として使えます。

例文としては

It is no use arguing with him about it.(そのことで彼と議論しても無駄だ)

などのように使えます。

問答無用の意味を正しく理解しよう

この記事では問答無用という言葉の意味や使い方について解説しました。相手の意図に関わらず、一方的に議論を打ち切る際に用いるなど、強い印象を与える言葉であるため、使用する場面や相手などは慎重に選ぶ必要があります。

場面や相手に合わせた正しい表現を用いて、ビジネスの場を円滑に進めていきましょう。