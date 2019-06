パソナグループ、西日本旅客鉄道、サンリオは7月6日、「ハローキティ新幹線」に乗車し、レストラン「HELLO KITTY SMILE」で貸し切りイベントに参加できる1日限定の「ハローキティ尽くしの旅」を開催する。

ハローキティ新幹線で行くハローキティ尽くしの旅

同ツアーで利用する新幹線は、JR 西日本が運行するサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションした団体専用の「ハローキティ新幹線」。その後、パソナグループが淡路島で運営する創作オリエンタルレストラン「HELLO KITTY SMILE」の貸し切りイベントに参加できる。

「HELLO KITTY SMILE」外観

「HELLO KITTY SMILE」は、伝統的な中華の技法に和の思考要素を取り入れた料理を提供するレストラン。貸し切りイベントでは、淡路島産を中心とした食材を使用した創作料理のブッフェを用意。ハローキティとのツーショット撮影や、ハローキティ素焼き体験券などが当たる抽選会も実施する。

淡路島産を中心とした食材を使用した創作料理のブッフェ

そのほか、ハローキティデザイナーの山口裕子氏のサイン会も開催。参加者全員にオリジナルグッズのお土産も付く。

同ツアーは、日本旅行、阪急交通社にて販売している。

(C)1976,2019SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G600711