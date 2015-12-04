バンダイの展開するフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」より、2016年4月発売予定「S.H.Figuarts ピカチュウ」の予約受付が、全国の家電量販店、ホビーショップ、オンラインショップなどでスタートしている。価格は3,780円(税込)。

人気ゲームソフト『ポケットモンスター』に登場するピカチュウは、アニメ『ポケットモンスター』シリーズでは主人公・サトシのパートナーとして活躍する、作品を代表するポケモン。2014年に発売されたニンテンドー3DS用ソフト『ポケットモンスターオメガルビー/アルファサファイア』では「おきがえピカチュウ」としてさまざまなコスチュームに身を包んだ姿を披露し、新たな魅力を発揮した。「S.H.Figuarts」や「D-Arts」では、ミュウツー、リザードン、フシギバナ、カメックス、ルカリオといった人気ポケモンたちが立体化されてきたが、同シリーズでのピカチュウの立体化はこれが初となる。

「S.H.Figuarts ピカチュウ」は、丸みのあるボディを活用した可動機構により多彩なポージングが再現可能なモデルに。今までにもさまざまな形で立体化されてきたキャラクターながら、今回は「S.H.Figuarts」ならではの可動ギミックを備えており、愛らしい"お座り"のポーズも無理なく再現可能に。交換用表情パーツも2種付属し、表情豊かなピカチュウのかわいらしさを引き出したアイテムとなっている。

全高は約100mmで、セット内容は本体に加え、交換用手首(左右)、交換用表情パーツ2種。

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