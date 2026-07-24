Windows 11への移行を機に、「LinuxにすればPCは軽くなるのか」と考える人もいるだろう。LinuxはWindowsより軽いと言われるが、その差はメモリ使用量だけでは決まらない。CPU負荷やバックグラウンド処理、起動後の反応など、さまざまな要素が体感速度に影響する。

また、Linuxはディストリビューションやデスクトップ環境によって軽さが大きく異なる。古いPCで快適になる場合がある一方、用途によってはWindowsのほうが適している。本稿では、メモリ、CPU、起動速度などの観点から、LinuxとWindowsの違いを比較する。

Windows 11は多機能な一方、バックグラウンド処理や常駐サービスも多く、低スペックPCでは重く感じる場面がある 引用：Microsoft

「Linuxは軽い」は本当なのか？

「LinuxはWindowsより軽い」という話は、PCに詳しい人の間では昔からよく聞かれる。とくに、古くなったノートPCやWindowsの動作が重くなったデスクトップPCにLinuxを入れると快適になる、という経験談は多い。実際、低スペックPC向けのLinuxディストリビューションは数多く存在し、古いPCを再利用する手段としてLinuxは定番の選択肢になっている。

この関心は、Windows 10のサポート終了によってさらに高まった。MicrosoftはWindows 10のサポートが2025年10月14日に終了したと案内しており、以後は通常のソフトウェア更新、セキュリティ修正、技術サポートが提供されない。Windows 11へ移行するには、CPU、TPM、メモリ、ストレージなど一定の要件を満たす必要がある。

Microsoftが示すWindows 11の最小要件は、1GHz以上で2コア以上の対応CPU、4GB以上のRAM、64GB以上のストレージなどだ。つまり、まだ実用可能なPCであっても、Windows 11の要件を満たさないために移行できないケースがある。こうした状況で、Linuxへの移行は現実的な選択肢として注目されている。

しかし、「Linuxは軽い」という表現は、便利である一方でかなり曖昧だ。軽いとは、起動が速いという意味なのか、メモリ消費量が少ないという意味なのか、操作時の反応が速いという意味なのか、バックグラウンドで勝手に動く処理が少ないという意味なのか。これらは似ているようで異なる。メモリ使用量が少なくても、ディスクアクセスが多ければ体感は重くなる。CPU負荷が低くても、グラフィック描画が遅ければ画面の動きは鈍く感じる。

「Linuxは本当にWindowsより軽いのか」を考えるには、まず「軽い」という言葉を分解する必要がある。

Ubuntu GNOMEは使いやすさを重視した標準的なデスクトップ環境。軽量Linuxの代表ではないが、Windowsより軽快に感じられる場面も多い 引用：Canonical

Linuxが「軽い」と言われる理由はメモリだけではない

PCの軽さは、メモリ使用量だけで決まるものではない。CPU負荷、起動時間、ディスクアクセス、バックグラウンドサービス、UIの描画負荷など、複数の要素が体感速度に影響する。たとえば、メモリ使用量が少なくても、アップデートや検索インデックス、クラウド同期などの処理が頻繁に動けば、「何もしていないのに重い」と感じることがある。逆に、メモリ使用量がやや多くても、ディスクアクセスを抑えて効率よく動作すれば、快適に感じられる場合もある。

また、CPU負荷やストレージ性能も重要だ。特にHDD搭載の古いPCでは、バックグラウンド処理によるディスクアクセスが体感速度を大きく左右する。さらに、アニメーションやGPUアクセラレーションなどのUI描画も、古いGPUでは動作を重くする要因になり得る。つまり、「軽いOS」とはメモリ使用量だけではなく、ハードウェア資源を効率よく使い、ユーザー操作に素早く応答できるOSと言える。

LinuxがWindowsより軽く感じる理由

Linuxが軽いと言われる最大の理由は、構成の自由度にある。Windowsは一般消費者向けOSとして、幅広い周辺機器、アプリ、クラウドサービス、企業管理機能、セキュリティ機能、互換性維持機能を一つの標準環境にまとめている。そのため、ユーザーが意識しない場所で多くのサービスが動作する。これは便利さや互換性のためには重要だが、低スペックPCでは負担にもなる。

一方、Linuxは必要なサービスだけを起動する構成にしやすい。サーバ用途ならGUIなしで運用できるし、デスクトップ用途でもGNOME、KDE Plasma、Cinnamon、Xfce、LXQtなど複数のデスクトップ環境を選べる。極端に言えば、ウィンドウマネージャーだけで軽量な環境を作ることもできる。この選択肢の広さが、「Linuxは軽い」という印象の根本にある。

また、Linuxではテレメトリやクラウド連携、広告的な通知、ベンダー製常駐アプリが比較的少ない構成を取りやすい。もちろん、ディストリビューションや設定によって差はあるが、初期状態で自動起動するソフトウェアを減らしやすい点はWindowsとの大きな違いだ。Windowsでは、OneDrive、Microsoft Defender、Windows Update、検索インデックス、各種通知、メーカー製ユーティリティーなどが重なり、アイドル時でも何らかの処理が走ることがある。Linuxでもアップデート確認やインデックス作成は存在するが、不要なら止めやすく、より小さな構成に削りやすい。

さらに、Linuxは古いハードウェアへの対応が柔軟な場合がある。Windows 11は公式要件を満たさないPCでは導入が難しいが、Linuxディストリビューションの多くは比較的低い要件で動作する。たとえばLinux Mintは、2GB RAMを最低要件、4GB RAMを快適利用の推奨として案内している。これはWindows 11の4GB RAMという最小要件と単純比較できるものではないが、軽量なデスクトップ環境を選べば、古いPCでも実用可能な余地があることを示している。

ただし、ここで重要なのは「Linuxカーネルそのものが魔法のように軽い」という話ではないことだ。Linuxが軽く感じられるのは、必要な機能だけで構成しやすく、重い常駐処理を避けやすく、デスクトップ環境を選べるからだ。つまり、軽さの源泉はOS名ではなく、設計思想と構成の自由度にある。

WindowsとLinuxを比較すると何が違うのか

WindowsとLinuxを比較すると、起動直後のメモリ使用量やアイドル時のCPU負荷は、Linuxのほうが低くなることが多い。とくにXfceやLXQtなどの軽量デスクトップ環境では、その差が表れやすい。Windowsは更新や検索インデックス、Defender、クラウド同期などのバックグラウンド処理が動作するため、低性能PCでは操作中にもたつきを感じることがある。

ディスクアクセスも違いが出やすい。HDD搭載機では、Windowsのバックグラウンド処理が体感速度に影響しやすい一方、Linuxは最小構成に近づけることでアクセスを抑えやすい。ただし、起動時間は環境による差が大きく、Linuxが常に速いとは限らない。

ユーザーが「Linuxは軽い」と感じる理由は、ベンチマークの数値よりも、起動後にバックグラウンド処理が早く落ち着き、操作への反応が軽快になる点にある。

Linuxにも重いディストリビューションがある

「Linuxなら全部軽い」という理解は誤解だ。Linuxにも重い環境はある。代表例は、UbuntuのGNOME環境だ。Ubuntu Desktopは使いやすく、情報も多く、初心者向けとして優れているが、GNOMEは見た目や統合性を重視した現代的なデスクトップ環境であり、軽量さだけを最優先にしたものではない。古いPCに入れると、期待したほど軽く感じないこともある。

KDE Plasmaも高機能なデスクトップ環境だ。近年のKDE Plasmaは最適化が進んでおり、昔の印象ほど重いとは限らないが、視覚効果や機能を多く有効にすれば当然負荷は増える。Linux MintのCinnamonも同様で、Windowsに近い操作感で人気があるが、最軽量というわけではない。Linux Mintの公式FAQも、最低2GB RAM、快適利用には4GB RAMを推奨している。これは軽量ディストリビューションというより、一般的なデスクトップ用途としての現実的な目安だ。

一方、XfceやLXQtは軽量デスクトップ環境として知られる。Xfceは機能と軽さのバランスがよく、古いPCでも扱いやすい。LXQtはさらに軽量志向で、メモリやCPUに余裕がないPCに向く。ただし、軽量環境には代償もある。見た目の統一感、設定画面の分かりやすさ、標準アプリの完成度、タッチパッドや高DPI表示の扱いやすさなどでは、GNOMEやWindowsに劣る場合がある。軽い環境ほど、ユーザーが自分で調整する場面が増えやすい。

したがって、Linuxの軽さを語るときは、ディストリビューション名だけでなく、デスクトップ環境、初期設定、自動起動アプリ、使用するアプリまで含めて考える必要がある。Ubuntu GNOME、Linux Mint Cinnamon、Xubuntu、Lubuntuでは、同じLinuxでも体感はかなり違う。Linuxは軽いのではなく、「軽く構成できる」と表現するほうが正確だ。

古いPCは本当に速くなるのか

古いPCにLinuxを入れると本当に速くなるのか。答えは「条件による」だ。たとえば、第8世代Intel Core、8GBメモリ、SATA SSD程度のPCなら、Windows 11とLinuxの差は極端には出にくい。この世代のCPUと8GBメモリがあれば、Windows 11でもブラウザ、Office、動画視聴、オンライン会議などは十分こなせる。SSDを搭載していれば、Windowsのバックグラウンド処理による待ち時間もHDDほど深刻ではない。このクラスでは、Linuxに変えたからといって劇的に速くなるというより、アイドル時が静かになる、更新や通知が少なくなる、起動後のもたつきが減る、といった改善が中心になる。

一方、メモリ4GB、古いCeleron、HDD搭載機のような環境では、差は大きくなりやすい。Windows 11では、OSとブラウザだけでメモリを使い切り、HDDへのスワップが発生して操作不能に近くなることがある。こうしたPCにXfceやLXQt系のLinuxを入れ、HDDをSSDに換装すれば、Web閲覧、文章作成、軽い動画視聴程度なら実用に戻る可能性がある。

ただし、古すぎるPCではLinuxでも限界がある。32bit CPU、2GB未満のメモリ、古い無線LAN、劣化したHDD、低解像度ディスプレー、バッテリー劣化などを抱えたPCでは、OSを変えても快適にはならない。現代のWebサイトは重く、ブラウザ自体が大量のメモリを消費する。YouTube、Googleドキュメント、オンライン会議、複数タブのWeb閲覧は、OSよりもブラウザとWebアプリの負荷が支配的だ。軽量Linuxを入れても、現代のWeb利用が主目的なら、メモリ不足やCPU性能不足は避けられない。

つまり、Linux移行で効果が大きいのは、OSの常駐負荷がボトルネックになっているPCだ。逆に、ブラウザ、動画再生、Webアプリ、暗号化通信、GPU性能がボトルネックになっているPCでは、OSを変えても劇的な改善は期待しにくい。古いPCを延命するなら、Linux導入だけでなく、SSD化、メモリ増設、軽量ブラウザや広告ブロッカーの利用、不要な常駐アプリの削除まで含めて考えるべきだ。

軽さだけではWindowsに勝てない理由

軽さだけでOSの優劣は決まらない。WindowsにはWindowsの強みがある。第一に、ドライバーと周辺機器対応だ。プリンター、スキャナー、ペンタブレット、ゲームコントローラー、特殊な業務機器などは、Windows用ドライバーを前提に作られていることが多い。Linuxでも多くの機器は動くが、メーカー公式の管理ソフトが使えない、細かい設定ができない、ファームウェア更新が面倒という問題は残る。

第二に、Officeとの互換性だ。LinuxでもLibreOfficeやOnlyOffice、Web版Microsoft 365などは使えるが、複雑なExcelマクロ、Wordの厳密なレイアウト、PowerPointの企業テンプレート、Access、Outlook連携などではWindows版Microsoft Officeが有利だ。Power Automateでの自動化も容易だ。仕事でファイル互換性が重要なら、軽いからという理由だけでLinuxに移ると困る可能性がある。

第三に、ゲームだ。Steam Deckの影響もあり、Linuxのゲーム環境は大きく改善した。Protonによって多くのWindowsゲームがLinux上で動くようになったが、それでも全ゲームが問題なく動くわけではない。とくにアンチチート、ランチャー、周辺機器ソフト、配信ツールとの連携ではWindowsが依然として強い。最新ゲームを安定して遊びたいなら、Windowsのほうが無難な場合が多い。

第四に、ソフトウェア互換性だ。Adobe製品、CAD、会計ソフト、業務アプリ、メーカー製管理ツールなど、Windows専用ソフトはまだ多い。Linuxには代替ソフトがあるが、代替できることと、同じ作業を同じ品質で行えることは違う。OSが軽くても、必要なソフトが動かなければ実用にはならない。

このため、「軽い＝優れている」とは言えない。軽さは重要な評価軸だが、互換性、保守性、セキュリティ、サポート、学習コスト、周辺機器、利用目的との適合性も同じくらい重要だ。Linuxは自由度が高い反面、トラブル時には自分で調べて解決する力が求められる場面がある。Windowsは重く感じることがあっても、標準で使えるソフトや周辺機器が多く、一般ユーザーにとって安心感がある。

結論

Linuxは、多くの場面でWindowsより軽く動作する。とくに古いPCやメモリの少ないPC、HDD搭載機では、軽量なデスクトップ環境を選ぶことで体感速度が改善する可能性が高い。一方で、Linuxなら常に軽いわけではなく、ディストリビューションやデスクトップ環境、設定によって大きく変わる。最新PCではWindowsとの差は小さく、劇的な性能向上が得られるとは限らない。

結局のところ、重要なのはOS名ではなく用途との相性だ。古いPCの再利用やプログラミング、軽いサーバ用途にはLinuxが向く一方、Office互換性やゲーム、業務ソフト、周辺機器対応を重視するならWindowsが適している場合も多い。「LinuxはWindowsより軽いのか」という問いへの答えは、「多くの場面で軽くできるが、常に軽いわけではない」である。