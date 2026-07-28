Windows 11にはコピー履歴を最大25件保存できる「クリップボード履歴」が標準搭載されている。Windows 11にはコピー履歴を最大25件保存できる「クリップボード履歴」が標準搭載されている。この機能はPowerShellと組み合わせることで、コマンドの実行結果や履歴を素早くコピーできるようになり、作業効率を高められる。

Neowinが、「Windows clipboard is more capable than you think, here's how to get the most out of it - Neowin」において、Windows 11のクリップボード履歴について、PowerShellで作業効率を高める活用方法を紹介した。

Win+Vで使えるクリップボード履歴とは

クリップボード履歴(ショートカットキー「Win+V」)はWindows 11に標準搭載されたコピーの履歴機能だ。最大25件のコピーを保持することが可能で、PC間の履歴共有にも対応する。

一度も使用したことのない場合は、ショートカットキーを入力すると機能の有効化を求めるダイアログが表示される。ダイアログのタイトルが「絵文字など」となっており、初見では不安に駆られる可能性がある。

これは「絵文字(ショートカットキー「Win+.」)」とダイアログを共有していることによる。特に問題はないため、無視することが推奨される。なお、ショートカットキーを交互に入力するとダイアログが徐々に移動するが、この挙動は不具合とみられる。

初回起動時のクリップボード履歴

PowerShellの出力を「| clip」でコピーする

テキストをコピーする場合、通常はテキストを選択→ショートカットキー「Ctrl+C」を入力する。PowerShellでも同様だが、PowerShellは一歩進んだ便利機能としてコマンド出力をパイプ経由でクリップボードにコピーする方法が用意されている。具体的なコマンドは次のとおり。

echo "TEXT" | clip

つまり、任意のコマンドの末尾に「| clip」を追加するだけでクリップボードに向けて出力できる。この方法で「直前のコマンド」をコピーするには次のコマンドを実行する。

(Get-History)[-1].CommandLine | clip

ccmdコマンドを登録してさらに効率化

コピーしたコマンドは、「Ctrl+V」で貼り付けられるほか、「Win+V」でクリップボード履歴を開いて過去のコピー内容を選択して貼り付けることもできる。

これはPowerShellのプロファイルに関数を定義する手法。元に戻すには、同じ手順でメモ帳を開き、追加した関数を削除する。

クリップボード履歴の便利な機能

クリップボード履歴の使用を開始するには、ダイアログの「オンにする」ボタンをクリックする。これは設定アプリの「システム」→「クリップボード」→「クリップボードの履歴」から調整することもできる。

任意のテキスト、HTML、4MB以下の小さな画像のコピーに対応し、ファイルやフォルダーのコピーには対応しない。対応しないアイテムについては、通常のクリップボードの動作(1世代のみ)が適用される。

対応するアイテムは最大25件まで保持できる。頻繁に利用するアイテムは、ダイアログからピン留めすることが可能。ピン留めしたアイテムは総数が上限に達しても削除されない。

ただし、ピン留めも25件が上限。上限に達するとピン留めボタンが消え、新しく指定することはできなくなる。

クリップボード履歴のピン留めボタン

貼り付けはダイアログのアイテムをクリックするか、三点リーダーをクリック→貼り付けボタンをクリックする。

この他に、クリップボード履歴はPC間の同期に対応する。設定アプリから有効にすることが可能で、同期の対象となるデバイスは「同じMicrosoftアカウントのデバイス」に限られる。なお、コピーしたデータはMicrosoftにアップロードされるため注意が必要だ。

クリップボード履歴は一般的な機能とは言えないが、上手に活用することで作業効率を向上させることができる。とくに同じ複数のテキストを繰り返し操作する場面で威力を発揮する可能性があり、興味のあるユーザーは一度試すことが望まれている。