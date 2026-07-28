Neowinは7月24日(現地時間)、「Microsoft will soon let users disable Copilot key in Windows 11 - Neowin」において、Windows 11にCopilotキーを無効化する新機能が導入されたと伝えた。

これはXユーザーの@phantomofearth氏によって発見された。同氏によると、Windows Insider ProgramのExperimentalチャネルから最近リリースされたWindows 11ビルドに、隠し機能として導入されたという。

MicrosoftはCopilotキーの方針を転換

Copilotキーは、MicrosoftがAIアシスタント「Copilot」の利用拡大を目的として導入した専用キーだ。Windowsキーボードにおける約30年ぶりの大きな変更として注目を集め、多くのCopilot+ PCにも搭載された。

しかし、一部のPCでは右Ctrlキーやコンテキストメニューキーを置き換える形で実装されたため、ショートカットキーを多用するユーザーや、アクセシビリティ機能を利用するユーザーから不満の声が上がった。

こうした反応を受け、Microsoftは6月、Copilotキーが既存ユーザーのワークフローに影響を与えたことを認め、Windows 11でキーの再割り当て機能を提供する方針を明らかにした。右Ctrlキーやコンテキストメニューキーとして利用できるようにすることで、従来の操作性を取り戻せるようにする考えだ。

Copilotキーを「何もしない」に設定可能

Microsoftが今回追加したのは、キーの再割り当てではなく、Copilotキーを無効化する「Do nothing（何もしない）」という設定だ。これは、年内に予定されている再割り当て機能に先立つ対応とみられる。

設定は「設定」アプリの「Bluetoothとデバイス」→「キーボード」→「ショートカットとホットキー」にある「キーボードのCopilotキーをカスタマイズする」から変更できる。従来の「検索」「Copilot」「カスタマイズ」に加え、新たに「Do nothing（何もしない）」が追加された。

本命は年内予定の再割り当て

「Do nothing」を選択すれば、誤ってCopilotキーを押してもCopilotが起動しなくなる。一方で、キーを右Ctrlキーやコンテキストメニューキーとして利用できるわけではなく、従来の操作環境を完全に取り戻せるわけではない。

Microsoftは年内にもCopilotキーの再割り当て機能を提供する予定としており、今回の無効化機能はその第一段階と位置付けられる。

なお、キーの再割り当てはPowerToysを利用すれば現在でも実現できる。手順は「Windows 11の『Copilotキー』を『Ctrlキー』に戻す方法」が参考になる。