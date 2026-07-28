Googleは7月23日(米国時間)、「Selfie for sign-in: a new, easy way to access your Google Account」において、Googleアカウントに新しいサインインオプション「セルフィー動画(自撮り動画)」を追加したと発表した。

普段利用する認証方法ではなく、スマートフォンやPCを利用できずGoogleアカウントから締め出された場合に、本人確認を行ってアクセスを回復するための復旧手段として提供される。

セルフィー動画の仕組みとプライバシー

サインインオプションとして提供されるセルフィー動画は、事前に撮影したセルフィー動画と、サインイン時に撮影したセルフィー動画を比較することで本人を確認する。これら録画作業は所有者の同意のもとで行われ、データは暗号化の上でGoogleによって安全に保管される。

プライバシーに配慮した仕組みも導入されており、保管したデータはいつでも削除が可能。データはサインインの補助を目的としてのみ使用し、ユーザーの許可なしに他の目的で使用されることはない。

Googleはディープフェイク対策も実装

セルフィー動画による認証は古くから存在している。過去には一部の金融機関でディープフェイクを使用した不正アクセスなどの事例があり利用にはリスクが伴う。

Googleもそのようなリスクは承知しており、今回はディープフェイクを防止する複数のセキュリティ対策が講じられた。対策のすべては明らかにされていないが、少なくとも次の対策は導入済みとのこと。

ライブ動画を証明するために、簡単な動作を求める

不審なログイン試行を検知して防止する

理論上はリアルタイム生成したディープフェイク動画によって突破を試みる攻撃も考えられる。このリスクに対する防御策の存在は明らかになっていない。ただ同社は本件を「パスキーや復旧連絡先など、安全かつ柔軟なサインインオプションを提供する取り組みの一環」と述べており、このリスクも十分に低減した上でサービスの公開に踏み切ったとみられる。

Googleは複数の対策を導入したとしているが、セルフィー動画による本人確認は新しい認証方式であり、今後の運用やセキュリティ面の検証にも注目が集まりそうだ。Googleアカウントのセルフィー動画は「g.co/signin-selfie」から設定可能だ。すべてのGoogleアカウントが対象とは限らないとしており、確認もこのURLから行う必要がある。