東海旅客鉄道（以下、JR東海）は、シャープの小型蓄冷材「手掌冷却用＋12℃適温蓄冷材」を、新幹線の車両点検作業における暑熱対策として導入した。

JR東海では、2025年8月から今回の製品と同様の蓄冷材750個を試験的に導入している。この試験導入および検証結果を踏まえ、暑熱対策として「手掌冷却用＋12℃適温蓄冷材」100個を、2026年6月に新たに導入。2025年に導入した750個と合わせ、計850個で運用する。

手のひらから体を冷やす「＋12℃蓄冷材」

「手掌冷却用＋12℃適温蓄冷材」は、手のひらに収まるサイズの蓄冷材。活動の前後に蓄冷材を握ることで、手のひらを通る血液を冷やして体を冷却する。

一般的な保冷剤より高い12度の温度を保つため、過度な冷却による痛みを抑えながら使用できる点が特徴。冷凍庫（約2時間以上）や氷水（約1時間以上）などで冷却することで、繰り返し利用できる。

35度環境で効果確認 JR東海とシャープが検証

JR東海とシャープは、2026年1月から3月にかけ、車両点検作業を想定した環境下で、蓄冷材の暑熱対策効果を検証した。千葉県・シャープ柏事業所にある、気温35℃の模擬環境設備にて、作業前や合間に蓄冷材を手に握る使い方で効率的に体を冷やせたという。

JR東海では、適温蓄冷材は冷蔵庫で冷却できるため作業場に導入しやすく、また繰り返しの利用により現場運用に適するとし、試験導入時には社員から好評の声が上がったという。