マウスコンピューターは7月30日、ゲーミングパソコンブランド“NEXTGEAR”（呼称：ネクストギア）より、ノートパソコンシリーズで初となる、ブラックカラーモデルをラインアップした15.6型ゲーミングノートパソコン「NEXTGEAR J5」シリーズを販売開始する。

ホワイトとブラックから選択可能

同製品は、これまで展開してきたホワイトに加え、NEXTGEARのノートパソコンシリーズで初となるブラックの2種類展開。

ブラックカラーは、NEXTGEARデスクトップパソコンシリーズで好評のカラーであり、今回ノートパソコンシリーズへの展開を望む顧客の声に応えた。

2種類の Ryzen CPUを提供

CPUは、用途に応じて6コア12スレッドのAMD Ryzen 5 7640HS プロセッサ、6コア12スレッドのAMD Ryzen 7 8745HS プロセッサから選択可能。

AMD Ryzen 5 7640HS プロセッサモデルはSteam や EpicGames Store などで配信されるインディーゲーム、FPS、MOBA タイトルを快適に楽しめる。ゲームプレイに加え、クリップ動画の編集などにも対応できる性能を備えている。価格は176,800円（税込）より。

AMD Ryzen 7 8745HS プロセッサモデルは、ゲームをプレイしながらのリアルタイム配信、クリップ動画の編集に加え、外部モニターを接続して複数の作業を行うことも可能。高度な編集や配信、マルチタスクを行う場合にも活用できる性能を備えている。

NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPUを搭載

NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPUを搭載しており、FPS やアクションゲームなどのプレイに加え、SNS やライブストリーミングサービスを利用した配信も行える。

質を保ちながらフレームレートを向上させる「NVIDIA DLSS」、素早い操作をサポートする「NVIDIA Reflex」、録画やライブ配信に活用できる「NVIDIA Encoder」に対応する。