VAIOは、血管情報と心拍情報を同社製ノートPC「VAIO」内蔵カメラで測定できるアプリケーション「VAIO ウェルネスケア」の先行プレビュー版を同社PC向けに提供開始した。

VAIO ウェルネスケアは外部機器を身につけることなく、PC内蔵カメラで顔を検知し、非接触AIセンシング技術で血管情報と心拍情報を最短3秒で一括測定できるアプリ。

当初の提供先PCは個人向けの「VAIO SX14-R」（VJS4R2シリーズ）となるが、今後は法人向けVAIOおよび、法人向け有償サービスの展開も視野に入れる。

VAIOによると、近年健康意識が高まる一方でテレワークの普及といった働き方の変化があり、一人でPC作業する機会が増え、自身の健康状態の変化に気付きにくい状況があるという。このためVAIOでは、日常的に使用するPCで自然に健康状態を振り返られるアプリケーションとしてVAIO ウェルネスケアを開発した。

VAIO ウェルネスケアでは、PC内蔵カメラを活用し、一定時間ユーザーの顔を撮影することで撮影時間中の顔色の変化を測定。統計学的処理により構築したモデルから、血管情報と心拍情報を推定・記録する。

アプリに最適化したカメラモジュールと撮像制御、高速画像解析技術により、スピーディーで安定した測定を実現したとする。なお取得できる情報は生活環境改善（業務環境改善）を目的としたものであり、医療目的（疾病の診断・治療・予防等）への使用は不可。

測定データはPC内に自動記録され、後からユーザーが過去のコンディションを振り返られる。毎日午後1時などユーザーが設定した時間での起動や、ログイン時の自動起動設定も行え、日々の状態が記録しやすくなっている。

VAIO ウェルネスケアの先行プレビュー版はダウンロード提供となり、VAIO SX14-R（VJS4R2シリーズ）を皮切りに、2026年8月以降に発売する機種に順次対応予定。機能の追加や改善は随時行われ、法人向けVAIOも含めた正式提供は2026年秋以降を予定する。