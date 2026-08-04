マウスコンピューターは8月3日より、ゲーミングブランド「NEXTGEAR」より、ホロライブ所属VTuberの角巻わためさん、常闇トワさんとのコラボレーションによるデスクトップPCの期間限定モデルを販売開始した。対象製品は、10月5日午前11時まで販売。

期間限定モデルは2種類

期間限定モデルは2種類用意されている。

「NEXTGEAR JG-A7G60」は、CPUとしてAMD Ryzen 7 5700X プロセッサ、グラフィックスとしてNVIDIA GeForce RTX 5060、メモリ16GB、M.2 SSD1TB (NVMe Gen4×4)を搭載。色はブラックとホワイトから選択可能で、販売価格は25万9,800円（税込）。

「NEXTGEAR JG-A7G70」は、CPUとしてAMD Ryzen 7 7800X3D プロセッサ、グラフィックスとしてNVIDIA GeForce RTX 5070、メモリ32GB、M.2 SSD1TB (NVMe Gen4×4)を搭載。色はブラックとホワイトから選択可能で、販売価格は42万9,800円（税込）。

購入特典

対象モデルを購入すると、今回のコラボレーションのために制作した描き下ろしイラストを使用した限定グッズがもらえる。

購入特典は、デスクマット、クリアステッカー（2種類）、スマホステッカー（4種類）。