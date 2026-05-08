Claude for Microsoft 365とは？

Anthropicは5月7日、Microsoft 365向けAIサービス「Claude for Microsoft 365」の提供を開始した。これにより、Microsoft 365環境内でClaudeを活用できるようになる。

ClaudeはAnthropicが開発する生成AIで、長文処理や文書要約、分析などを得意としている。近年は企業での利用が増えており、業務向けAIとしての存在感を高めている。

新サービスの特徴は、Microsoft 365アプリケーションやデータとClaudeを連携させることで、日常業務にAIを直接組み込める点だ。

Word/Excel/PowerPointでClaudeを利用可能

Claude for Excelはワークブック分析や数式説明などを支援する 出典：Microsoft

Claude for Microsoft 365では、「Claude for Excel」「Claude for Word」「Claude for PowerPoint」「Claude for Outlook」といったアドインが提供される。

Claude for Excelでは、複数タブを含むワークブックを読み込み、セルレベルの引用情報を用いながら計算式を説明可能。数式の依存関係を維持したまま前提条件を安全に更新できるとしている。

Claude for Wordでは、文書を読み込んでコメントスレッドを処理し、書式設定や番号付け、スタイルを維持しながら文書内容を編集できる。

Claude for Wordはコメントスレッド処理や文書編集に対応する 出典：Microsoft

Claude for PowerPointでは、テンプレートを基に新規スライドを生成できるほか、自然言語による指示からプレゼンテーション全体の構成作成にも対応する。

Claude for PowerPointは自然言語からプレゼン資料を生成可能 出典：Microsoft

Anthropicによると、ClaudeはMicrosoft 365アプリケーション間を横断しながら作業コンテキストを維持できるという。

例えば、Outlookでメールを整理し、Wordで添付ファイルを開いてメモを作成し、その内容を基にExcelで分析を行い、さらにPowerPointでプレゼンテーション資料を生成するといった利用を想定している。

また、Excelで前提条件を変更した場合、PowerPoint内のグラフやWord文書内の数値も更新可能としている。

Outlook対応はパブリックβとして提供

「Claude for Outlook」は、パブリックβとして提供される。電子メールの要約や返信案作成、メール内容の整理などへの活用が想定されている。

近年、生成AIは「チャットAI」から「業務支援AI」へと用途が拡大しており、メールや文書、表計算ソフトとの統合は企業利用における重要なポイントになっている。

特にMicrosoft 365は企業における利用が多く、Claudeとの統合はエンタープライズ市場でのAI競争をさらに加速させる可能性がある。

利用条件や提供形態は？

Claude for Microsoft 365は、Claudeの有料プラン利用者向けに提供される。現在、WindowsおよびMacユーザーが利用可能としている。また、利用にはAnthropic側の契約や対応プランが必要になる可能性がある。

Microsoft 365のデータへのアクセスはMicrosoft Graph経由で行われ、企業向けセキュリティや権限制御にも対応すると説明している。

提供対象や利用条件の詳細については、Anthropic公式サイトおよびMicrosoft Marketplaceで案内されている。

Microsoft 365は“単一AI”から“マルチAI”へ

Microsoftはこれまで、OpenAI技術を活用した「Microsoft 365 Copilot」を中心にAI戦略を推進してきた。しかし近年は、特定AIに依存しない“マルチAI”戦略への移行も進みつつある。

今回のClaude対応は、その流れを象徴する動きともいえる。

企業ユーザーの間では、以下のように用途ごとにAIを使い分ける動きが広がっている。

文書生成

要約

データ分析

コーディング

プレゼンテーション資料作成

Microsoft 365においても、Copilotだけでなく複数AIを選択肢として利用する時代へ入り始めた可能性がある。

MicrosoftはなぜClaudeを受け入れるのか

MicrosoftがClaudeとの連携を受け入れる背景には、企業向けAI市場の急速な拡大があるとみられる。

現在、生成AI市場では、OpenAI、Anthropic、Google、Metaなど大手ITベンダーがしのぎを削っている。

一方、企業ユーザーにとっては「どのAIか」だけではなく、「どの業務に最適か」という点が重要になりつつある。

Claudeは長文処理や自然な文章生成への評価が高く、業務文書との相性の良さが特徴とされる。

Microsoftとしても、Microsoft 365を“特定AI専用基盤”ではなく、“複数AIが利用できる業務基盤”へ進化させる狙いがある可能性がある。

OfficeのAI競争は新たな段階へ

生成AI競争はこれまで、チャットAI単体の性能比較が中心だった。

しかし現在は、業務データ、電子メール、会議情報など、企業にとっては「どのAIを使うか」ではなく、「どの業務に最適なAIを組み込めるか」が重要になりつつある。今回のClaude for Microsoft 365は、その流れを象徴する動きといえる。

今後はCopilot、Claude、Geminiなど複数AIによる競争が、Microsoft 365を含む業務プラットフォーム上で本格化していく可能性がある。