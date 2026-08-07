マウスコンピューターは8月6日、クリエイター向けブランド「DAIV」（呼称：ダイブ）より、15.3型Copilot+ PC「DAIV Z5」シリーズを販売開始した。

称：ダイブ）より、15.3型Copilot+ PC「DAIV Z5」シリーズを販売開始した。同製品は持ち運びやすい薄型・軽量の筐体に、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUまたはNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載している。

「DAIV Z5-I7G60SR-A」は、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 356H、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU、16GBメモリ、500GB（NVMe Gen4×4）SSDを搭載し、価格は45万9,800円より（税込）。

「DAIV Z5-I7G70SR-A」は、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 356H、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU、16GBメモリ、500GB（NVMe Gen4×4）M.2 SSD を搭載し、価格は48万9,80 円より（税込）。

基板全体を冷却するマッシブベイパーチャンバー搭載

同製品は、基板全体を効率的に冷却するマッシブベイパーチャンバーを採用。CPUやGPUを含む基板全体の冷却性能を高めることで、動画編集や 3DCG、CAD 設計などの長時間高負荷のかかる作業においても安定したパフォーマンスを維持する。

冷却機構の省スペース化により本体の薄型化にも貢献している。最薄部16.2mm、約1.53kgの薄型軽量設計を実現し、従来の16型DAIV製品と比較して約2.3mm の薄くなっている。

DCI-P3 100％の色再現性を実現する有機ELパネル搭載

同製品は、DCI-P3 100％の広色域に対応した有機 EL パネルを採用している。WQXGA（2560×1600）解像度、最大500nitの高輝度、165Hzのリフレッシュレートにより、画像・映像制作における色確認や細部のチェックを快適に行える。

さらに、有機ELパネル特有の焼き付き現象に配慮し、ダークモードやタスクバーの自動非表示設定を標準で有効化している。