Amazonマウスブランドストアで販売開始し、マウスコンピューター楽天市場店、Yahoo!マウス公式ストアで7月30日より順次販売開始すると発表した。

マウスコンピューターは7月29日、液晶ディスプレイブランド「iiyama」より、27型WQHD液晶ディスプレイ「iiyama ProLite XB2797QSN-B1J」を、 Amazonマウスブランドストアで販売開始し、マウスコンピューター楽天市場店、Yahoo!マウス公式ストアで7月30日より順次販売開始すると発表した。価格は2万8,930円。

27型WQHD液晶ディスプレイ「iiyama ProLite XB2797QSN-B1J」

同製品の特徴は、USB Type-Cケーブル1本で映像出力・給電（最大65W）・ネットワーク接続を実現できること。広視野角で色再現性に優れたIPS方式パネルを採用し、高精細なWQHD（2,560×1,440）表示に対応する。

USB Type-Cケーブル1本で映像出力・給電（最大65W）・ネットワーク接続を実現できる

有線LAN接続やUSBハブ機能も利用できるため、ケーブル配線をまとめることが可能だ。

DisplayPort出力によるデイジーチェーン機能に対応しているため、外部ディスプレイを追加することで、マルチディスプレイ環境を構築できる。

加えて、高さ調整・ピボット・スウィーベル機能を備えた多機能スタンドを採用している。