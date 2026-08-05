マウスコンピューターは8月5日、スタンダードパソコンブランド「mouse」より、18型液晶ディスプレイを搭載したノートパソコン「mouse K8」シリーズを販売開始する。

最上位モデル「mouse K8-I7G50BK-A」は、インテル Core i7-14650HXプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載。16GBメモリ、500GB（NVMe Gen4×4）SSDを備え、価格は32万9,800円（税込）。写真・動画編集など比較的負荷の高い用途にも対応する構成としている。

18型大画面で快適な作業環境を実現

同製品は、18型、16:10比率のWUXGA 液晶を採用しており、複数のウィンドウを並べた資料作成や写真や動画編集、オンライン会議などを快適に行える。

144Hz 対応ディスプレイにより、スクロールや映像表示も滑らかで、長時間の利用でも快適な視認性を実現する。

また、本体ディスプレイを含め最大5画面（本体含む）表示に対応しているため、自宅では外部ディスプレイを接続し、デスクトップパソコンのような作業環境を構築可能で、用途に応じて利用場所や作業環境を柔軟に変えられる。

Dolby Atmos対応スピーカーを4基搭載

同製品は、Dolby Atmos®対応スピーカーを4基搭載し、専用のチューニングを施している。動画配信サービスの視聴や動画コンテンツの視聴においては、迫力ある映像に加え、立体感のあるサウンドによって映像コンテンツへの没入感を高める。

1人で映像作品を楽しむだけでなく、リビングで家族と映画やライブ映像を視聴するなど、ホームエンターテインメントの中心となる一台として利用できる。