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「シャープ」の最新情報・話題まとめ

「AQUOS」シリーズでトップクラスの液晶テレビシェアを誇る電機メーカー、シャープの新製品ニュースやレビューを掲載。減塩調理可能なオーブン「ヘルシオ」や日本製ロボット掃除機の代表格「ココロボ」をはじめ、冷蔵庫や洗濯機など生活家電の記事も。

2019年04月04日(木)

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シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」、IIJや楽天モバイルから登場

MVNO 04/04 16:49

2019年04月03日(水)

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シャープがマイクロフォーサーズに賛同、8K動画カメラ今年登場か

デジカメ 04/03 11:32

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シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」にSIMフリー版

Android 04/03 10:00

2019年03月28日(木)

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これ以上ない存在へ！真のPCを追求する新生「dynabook」のこれまでとこれから

SHARP ”Be Original.” PR 03/28 10:00

2019年03月26日(火)

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Dynabook、幅100㎜のビジネス向けデスクトップPC「dynaDesk DT100」

PC本体 03/26 21:41

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シャープから夏に向けた扇風機や除湿器、いったいどうスゴイ?

生活家電 03/26 11:00

2019年03月18日(月)

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シャープ、冷房機能がついたプラズマクラスター除湿器

生活家電 03/18 11:00

2019年03月13日(水)

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4Kテレビで4K放送を見たい! 我が家の「BRAVIA」に「AQUOS 4Kレコーダー」をつなぐ

テレビ / レコーダー 03/13 06:00

2019年03月08日(金)

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ミドルとシニアにおすすめの家電・6選 - 快適な生活をサポート

生活家電 03/08 06:00

2019年03月06日(水)

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シャープら、大阪堺市で「RoBoHoN」活用した観光案内の実証実験

マーケティング 03/06 10:35

2019年03月01日(金)

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シャープ、ネットワークプリントサービスのLINE連携がPDFに対応

モバイル 03/01 14:41

2019年02月27日(水)

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シャープが6年かけた本気のネックスピーカー、低音がブルブル震える

サウンド / オーディオ 02/27 11:00

2019年02月22日(金)

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dynabook Gレビュー! 見た目ではわからない「Genuine」なところを探す【後編】

PC本体 02/22 06:00

2019年02月21日(木)

Top

IIJがシャープ「AQUOS R2 compact」を販売開始、一括64,800円(税別)

MVNO 02/21 20:38

2019年02月19日(火)

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シャープ、HEMS連携ロボホンを発売 - 太陽光の発電量などの確認が可能に

エネルギー 02/19 08:00

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シャープ、RoBoHoN(ロボホン)用プログラミングツール「ロブリック」を発売

産業機器/ロボット 02/19 07:28

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着座タイプのモバイル型ロボット「RoBoHoN」が発売 - 価格は7万円台

産業機器/ロボット 02/19 07:16

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「dynabook G」レビュー! 見た目ではわからないGenuineなところを探す【前編】

PC本体 02/19 06:00

2019年02月18日(月)

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初代ロボホンのオーナーだけど、新ロボホンってどうなの? シャープで見てきた!

その他ガジェット 02/18 22:40

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シャープ、HEMS連携「RoBoHoN」発売 - 音声対話で家電操作も

情報システム 02/18 15:50

2019年02月15日(金)

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シャープから「AQUOSブルーレイ」、面倒な操作だけ声で命令

テレビ / レコーダー 02/15 14:33

2019年02月14日(木)

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シャープのAIoT冷蔵庫、伝言機能に「見守り」が加わった

生活家電 02/14 13:00

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シャープとドコモ、5Gによる高精細8K映像のライブ伝送に成功

情報システム 02/14 11:25

2019年02月12日(火)

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あえて「キャニスター掃除機」のメリット、シャープが2019年モデル

生活家電 02/12 13:30

2019年02月06日(水)

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シャープのダブルノッチスマホ「AQUOS R2 compact」にSIMフリー版

Android 02/06 10:00

2019年02月02日(土)

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シャープ「AQUOS R2 compact」レビュー - 親指が届くって、こんなに快適だったのか

Android 02/02 06:00

2019年02月01日(金)

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シャープ、2月1日開業「変なホテル大阪 心斎橋」に「RoBoHoN」納入

マーケティング 02/01 09:40

2019年01月29日(火)

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「AQUOS zero」レビュー - ゲーミングスマホとしても実力高し

Android 01/29 11:13

2019年01月27日(日)

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シャープ「AQUOS zero」レビュー、大迫力の映像とサウンドはスマホ超え？

Android 01/27 21:13

2019年01月22日(火)

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山田祥平のニュース羅針盤 第160回 新生dynabook、みんなが目指していたのは本当にこれなのか

パソコン 01/22 06:00

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    シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」、IIJや楽天モバイルから登場
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