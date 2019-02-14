「シャープ」の最新情報・話題まとめ
2019年04月04日(木)
シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」、IIJや楽天モバイルから登場
MVNO 04/04 16:49
2019年04月03日(水)
シャープがマイクロフォーサーズに賛同、8K動画カメラ今年登場か
デジカメ 04/03 11:32
シャープの有機ELスマホ「AQUOS zero」にSIMフリー版
Android 04/03 10:00
2019年03月28日(木)
これ以上ない存在へ！真のPCを追求する新生「dynabook」のこれまでとこれから
SHARP ”Be Original.” PR 03/28 10:00
2019年03月26日(火)
Dynabook、幅100㎜のビジネス向けデスクトップPC「dynaDesk DT100」
PC本体 03/26 21:41
シャープから夏に向けた扇風機や除湿器、いったいどうスゴイ?
生活家電 03/26 11:00
2019年03月18日(月)
シャープ、冷房機能がついたプラズマクラスター除湿器
生活家電 03/18 11:00
2019年03月13日(水)
2019年03月08日(金)
ミドルとシニアにおすすめの家電・6選 - 快適な生活をサポート
生活家電 03/08 06:00
2019年03月06日(水)
シャープら、大阪堺市で「RoBoHoN」活用した観光案内の実証実験
マーケティング 03/06 10:35
2019年03月01日(金)
シャープ、ネットワークプリントサービスのLINE連携がPDFに対応
モバイル 03/01 14:41
2019年02月27日(水)
シャープが6年かけた本気のネックスピーカー、低音がブルブル震える
サウンド / オーディオ 02/27 11:00
2019年02月22日(金)
dynabook Gレビュー! 見た目ではわからない「Genuine」なところを探す【後編】
PC本体 02/22 06:00
2019年02月21日(木)
IIJがシャープ「AQUOS R2 compact」を販売開始、一括64,800円(税別)
MVNO 02/21 20:38
2019年02月19日(火)
シャープ、HEMS連携ロボホンを発売 - 太陽光の発電量などの確認が可能に
エネルギー 02/19 08:00
シャープ、RoBoHoN(ロボホン)用プログラミングツール「ロブリック」を発売
産業機器/ロボット 02/19 07:28
着座タイプのモバイル型ロボット「RoBoHoN」が発売 - 価格は7万円台
産業機器/ロボット 02/19 07:16
「dynabook G」レビュー! 見た目ではわからないGenuineなところを探す【前編】
PC本体 02/19 06:00
2019年02月18日(月)
初代ロボホンのオーナーだけど、新ロボホンってどうなの? シャープで見てきた!
その他ガジェット 02/18 22:40
シャープ、HEMS連携「RoBoHoN」発売 - 音声対話で家電操作も
情報システム 02/18 15:50
2019年02月15日(金)
シャープから「AQUOSブルーレイ」、面倒な操作だけ声で命令
テレビ / レコーダー 02/15 14:33
2019年02月14日(木)
シャープのAIoT冷蔵庫、伝言機能に「見守り」が加わった
生活家電 02/14 13:00
シャープとドコモ、5Gによる高精細8K映像のライブ伝送に成功
情報システム 02/14 11:25
2019年02月12日(火)
あえて「キャニスター掃除機」のメリット、シャープが2019年モデル
生活家電 02/12 13:30
2019年02月06日(水)
シャープのダブルノッチスマホ「AQUOS R2 compact」にSIMフリー版
Android 02/06 10:00
2019年02月02日(土)
2019年02月01日(金)
シャープ、2月1日開業「変なホテル大阪 心斎橋」に「RoBoHoN」納入
マーケティング 02/01 09:40
2019年01月29日(火)
「AQUOS zero」レビュー - ゲーミングスマホとしても実力高し
Android 01/29 11:13
2019年01月27日(日)
シャープ「AQUOS zero」レビュー、大迫力の映像とサウンドはスマホ超え？
Android 01/27 21:13
2019年01月22日(火)
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