Windows Centralは6月23日(米国時間)、「Microsoft accidentally made a better Surface by failing its own AI requirements｜Windows Central」において、Microsoftの新型ノートパソコン「Surface Pro 12-inch」および「Surface Laptop 13-inch」を紹介した。

いずれも昨今のメモリ価格の高騰を受け廉価な8GBモデルが投入された。通常であれば廉価モデルは性能も低下するが、今回は意図せずに優れたSurfaceが登場した可能性があるという。

新型「Surface Laptop 13-inch」。8GBメモリモデルではCopilot+ PCのAI機能は利用できない一方、一般的なWindows 11環境を軽快に利用できる可能性があるとWindows Centralは紹介している 出典：Microsoft ,A,新型「Surface Laptop 13-inch」。8GBメモリモデルではCopilot+ PCのAI機能は利用できない一方、一般的なWindows 11環境を軽快に利用できる可能性があるとWindows Centralは紹介している 出典：Microsoft

軽快なWindows 11がSurfaceで動作

新たに登場したノートパソコンはいずれも、搭載メモリの選択肢として「8GB」、「16GB」の2種類が提供される。8GBを選択した場合の最低価格は、Surface Pro 12-inchで849.99ドル、Surface Laptop 13-inchで949.99ドルだ。

これら廉価モデルはCopilot+ PCが求める最小システム要件の「メモリ16GB以上」を満たさないため、「Recall」や「Click to Do」などの最新AI機能を利用することができない。AI機能を利用しないユーザーにとっては、必要な機能だけを備えた構成として受け止められる可能性がある。

理由はこれらAI機能のリソース消費量の多さにある。Windows Centralによると、Copilot+ PCとして動作するWindows 11はメモリを大量に消費するが、一方で通常のWindows 11は軽量かつ効率的に動作するという。

Windows Centralは、AI機能を必要としないユーザーであれば、8GBモデルの方が軽快に利用できる可能性があるとみている。

8GBメモリでも本当に足りるのか

メモリを減らすことでオペレーティングシステムが快適になるという皮肉めいた話だが、この話には1つ懸念がある。限られたメモリ容量で、Windows 11やアプリがメモリ不足に陥る可能性はないのだろうか、との懸念だ。

これについては、Windows Centralが検証を実施。その結果、Windows Centralは「一般的な用途であれば十分に快適」と評価している。「特殊な画像処理ソフトウェア」や「負荷の高いゲーム」を実行しない限り8GBで余裕があるとしている。

AI機能を必要としていないユーザーの理想は、AI機能をオプトインできるWindows 11の提供だ。しかしながら完全なAI機能の無効化は提供されていないのが実情であり、バッテリー消費が少ないARMアーキテクチャーのSurfaceを求めるユーザーにとって、8GBモデルは有力な選択肢と言える。

「Copilot+ PC」表記の変化に注目

Windows Centralは今回の新型ノートパソコンの発表で、Microsoftが「Copilot+ PC」のブランド名を表記しなかった点についても指摘している。Surface Laptop Ultraの発表時にも表記がなかったことから、記者は「MicrosoftはCopilot+ PCブランドを段階的に廃止するようだ」と述べている(参考：「Microsoft、新型Surface Laptop Ultraで「Copilot+ PC」表記なし 理由巡り憶測 | TECH+（テックプラス）」)。

MicrosoftがCopilot+ PCブランドをどう位置付けるのかは現時点では明らかになっていない。一方でBuild 2026ではクラウドAIやエージェント機能を強く打ち出しており、今後はPC上のAI機能とクラウドAIをどのように組み合わせて展開していくのかも注目される。今後のSurface戦略やCopilot+ PCブランドの扱いに注目したい。