生成AIを仕事で使う場面は、チャット画面で文章を要約する段階から、WordやExcel、PowerPoint、Outlookなど日常的に使う業務アプリの中でAIと共同作業する段階へ移りつつある。

その変化を象徴するのが、Anthropicの「Claude for Microsoft 365」だ。ClaudeをWord、Excel、PowerPoint、Outlookで利用できる公式アドイン群で、文書や表計算、スライド、メールをアプリ内で作成・編集できる。

さらに「Microsoft 365コネクター」を組み合わせれば、SharePointやOneDrive、Outlook、Teamsの情報を横断検索し、業務に必要な情報を収集できる。アドインが開いているファイルを操作する機能だとすれば、コネクターは社内情報を探して仕事につなげる機能と考えると分かりやすい。

では、Claude for Microsoft 365を導入すると、会社員の1日はどのように変わるのだろうか。新サービスの販売促進を担当する営業企画部員を例に見ていこう。

Claude for Microsoft 365は、WordやExcel、PowerPoint、Outlookの中でClaudeを利用できる 画像：Anthropic

8時45分：AIがメール対応の優先順位を整理する

出社してOutlookを開くと、多くの未読メールが届いている。Claude for Outlookでは、受信メールを「今日中に対応が必要」「確認のみ」「急がないもの」といった優先度ごとに分類し、メールの要点や必要な対応、期限まで整理できる。

Claude for Outlookを使う場合、最初に次のように頼める。

「今朝届いているメールを、今日中に返信が必要なもの、確認だけでよいもの、急がないものに分けてください」

Claudeは受信トレイを確認し、対応が必要なメッセージを分類する。単に未読数を減らすのではなく、自分が今日何に時間を使うべきかを把握できる。

例えば、顧客からは仕様変更の相談、上司からは資料修正の依頼、社内の管理部門からは申請期限の案内が届いているとする。Claudeには、各メールの要点に加え、必要な行動と期限もまとめさせる。

「返信が必要なメールについて、相手の質問、こちらが確認すべき事項、返信案を整理してください」

Claude for Outlookで作成した返信は、宛先、件名、本文が入った下書きとしてOutlookの作成画面に表示される。自動的に外部へ送られるわけではなく、ユーザーが内容を確認して送信ボタンを押す。予定招待についても同様に、参加者の空き時間を確認したうえでOutlook標準の予定作成画面に下書きが開かれる。

返信文の作成にも対応しており、過去のやり取りを踏まえた下書きを生成できる。作成されたメールは自動送信されるのではなく、Outlookの下書きとして保存されるため、内容を確認したうえで送信する。予定招待も同様に、下書きとして作成される。その場合の指示は以下のようになる。

「A社とのこれまでのやりとりを踏まえ、合意済みの内容を確認したうえで返信を書いてください。まだ決まっていない納期は断定しないでください」

さらに、添付されたWord文書やExcelファイルを開けば、メールの文脈を保ったまま別のOfficeアプリでClaudeを利用できる。たとえば、顧客から送られた売り上げ表を分析したり、メールで指摘された箇所を確認したりと、アプリをまたいでも会話の流れを維持したまま作業を進められる。

Microsoft 365 CopilotもOutlookでメールや予定管理を支援する。一方、Claude for Outlookは、Claudeの対話環境やコネクターを活用しながらOfficeで作業できる点が特徴だ。両者の違いについては、本稿の最後で詳しく紹介する。

9時30分：朝会の記録を次の行動へ変える

Teamsで朝会が終わると、会議の文字起こしを読み返すよりも、決定事項や次のアクションを整理したい場面が多い。Claude for Microsoft 365ではTeams用アドインは提供されておらず、Microsoft 365コネクターを利用してTeamsのチャットや会議情報を検索・要約する。

2026年7月現在、Claude for Microsoft 365には、WordやExcelと同じ形で動作する「Claude for Teams」アドインは含まれていない。Teamsのチャット、チャネル、会議情報をClaudeで扱う場合は、Microsoft 365コネクターを利用する。コネクターを接続すると、ユーザーが閲覧権限を持つTeams上の会話をClaudeから検索・要約できる。

例えば、次のように依頼できる。

「今朝の営業企画会議を、決定事項、保留事項、担当者、期限、認識が一致していない点に分けて整理してください」

Claudeは会議内容だけでなく、OutlookやSharePoint、OneDriveの情報とも照合し、過去の資料との違いや認識のずれを確認できる。なお、Teamsは読み取り専用のため、要約結果をTeamsへ直接投稿することはできない。

Teamsでは会議内容の検索・要約はできるが、要約結果をTeamsへ直接投稿する機能は標準では提供されていない。

Microsoft 365 CopilotはTeamsに標準統合されており、会議中の質問や発言内容の振り返りを得意とする。一方、ClaudeはOutlookやSharePointなど複数の情報源を横断して分析できる点が特徴だ。両者の違いについては、本稿の最後で詳しく紹介する。

10時30分：Wordでは白紙から書くのではなく資料と対話する

午前中は、Wordで新サービスの販売戦略をまとめた企画書を作る。その場合、まずMicrosoft 365コネクターを使ってSharePointやOneDriveから関連資料を収集する。

「新サービスに関する最新の企画書、顧客調査、営業報告書を探してください。それぞれの要点と、数字や主張が食い違う箇所を整理してください」

必要な情報を集めたら、Wordで企画書を開き、Claude for Wordに文書の再構成や文章の推敲を依頼する。ClaudeはWord内の文章を直接編集でき、変更履歴を確認しながら修正内容を採用するか判断できるため、コピー&ペーストを繰り返す必要がない。

例えば、

「この文書を、結論、現状、課題、原因、施策、期待効果、リスクの順に再構成してください」

と指示すれば、構成の見直しから編集までWord内で進められる。

Claude for Wordは、文書を直接編集しながらコメントの要約や修正案を提示できる 画像：Anthropic

また、上司がWordのコメントで「根拠が弱い」と指摘していれば、Claudeに次のように頼める。

「未解決のコメントを確認してください。コメントで求められている修正を本文に反映し、対応内容をコメントへ返信してください」

人間はすべての修正を一から行うのではなく、Claudeが提示した変更履歴を確認し、採用するか却下するかを判断する役割に回れる。

Microsoft 365 CopilotもClaude for Wordも、Word内で文章の生成や編集を行える。違いは機能そのものよりも、Microsoft 365を中心とした環境を利用するか、Claudeの対話やコネクターを活用したワークフローをWordへ持ち込むかという点にある。詳しい違いは本稿の最後で紹介する。

11時45分：Excelでは事実と仮説を分けながら分析する

昼前は地域別の売り上げ実績を分析する。Claude for Excelでは、セルや数式を直接編集し、分析結果だけでなく集計表やグラフまでワークブック内に作成できる。

例えば、以下のように指示すれば、分析に必要な計算や可視化を自動で行える。

「地域別、商品別、顧客区分別に前月比を計算し、売り上げ減少への影響が大きい順に並べてください」

ここで大切なのは、Claudeに結論だけを求めないことだ。「確認できた事実と仮説を分けてください」と指示することで、分析結果の根拠や弱点も確認できる。

「確認できた事実と、原因として考えられる仮説を分けてください」

「売り上げ減少の半分以上を説明する項目を示してください」

「異常値や欠損値が結論に影響していないか確認してください」

「計算条件を変更した場合の結果も比較してください」

さらにMicrosoft 365コネクターを組み合わせれば、OutlookやTeamsの情報も参照し、売り上げ減少の背景となる出来事を調査できる。ただし、AIが示す原因はあくまで仮説であり、最終的な判断には人間による確認が欠かせない。

Microsoft 365 CopilotもClaude for Excelも、Excel内で数式や表、グラフを生成・編集できる。違いは機能そのものよりも、Microsoft 365を中心とした環境を利用するか、Claudeの対話やコネクターを活用したワークフローを組み合わせるかにある。詳しい違いは本稿の最後で紹介する。

13時30分：社内資料はファイル名ではなく質問で探す

午後、上司から「以前も似た販促施策を行っていなかったか」と尋ねられた。しかし、資料の保存場所もファイル名も分からない。

従来ならSharePointのフォルダーをたどり、「キャンペーン」「販促」「新規顧客」などのキーワードを試す。だが、目的の資料が「第3四半期重点活動報告」という名前なら、検索結果から見落とす可能性がある。

Microsoft 365コネクターを使えば、Claudeへ次のように質問できる。

「過去3年間に実施した、新規顧客向けの値引き以外の販売促進策を探してください。施策内容、実施時期、対象、結果、担当部署をまとめてください」

コネクターはSharePointやOneDrive上の文書を検索し、ファイル名だけでなく内容を基に質問に合う情報を集める。さらにOutlookやTeamsも検索対象にすれば、正式な報告書には残っていない経緯を補える。

「この施策が終了した理由を、報告書、メール、Teamsの会話から確認してください。明記されている理由と、会話から推測できる事情を分けてください」

企業の情報は、1つの完成資料だけに存在するわけではない。意思決定までの議論はTeams、顧客の反応はOutlook、実績はExcel、最終方針はSharePoint上のWord文書に残ることが多い。

15時30分：PowerPointでは構成案からスライド完成までつなげる

夕方は翌日の経営会議に向けてPowerPoint資料を仕上げる。Claudeには最初からスライド作成を依頼するのではなく、まず会議の目的を伝え、構成を考えさせる。

「この会議の目的は、新しい販促施策の予算承認を得ることです。経営陣が判断するために必要な順番で、10枚の構成を考えてください。各スライドに、伝える結論、根拠、想定される反論を付けてください」

構成が決まったら、Claude for PowerPointに実際のスライドを作らせる。

「既存のスライドマスターと会社のテンプレートを使って、この構成で資料を作成してください」

「Excelで作った地域別売り上げのグラフを、4枚目に反映してください」

「選択しているスライドは情報量が多いので、2枚に分けてください」

「各スライドの見出しを、内容の要約ではなく結論の文章に変えてください」

PowerPointでは構成の検討からスライド編集まで支援する 画像：Anthropic

Claude for PowerPointはPowerPoint内でスライドを作成・編集できる。Microsoft Marketplaceでも、プレゼンテーションの作成、編集、改善を行うPowerPoint向けAI統合として掲載されている。

Wordでまとめた企画書やExcelの分析結果を開いた状態なら、その内容をPowerPointへ反映する作業も依頼できる。

「Wordの提案書を5分で説明できる内容に要約してください」

「Excelの数字と食い違っているスライドがないか確認してください」

「予算を承認しなかった場合の影響を、過度にあおらない表現で追加してください」

Microsoft 365 CopilotもClaude for PowerPointも、PowerPoint内でスライドの作成・編集を行える。違いは機能そのものよりも、Microsoft 365を中心とした環境を利用するか、Claudeの対話やコネクターを活用したワークフローをPowerPointへ持ち込むかにある。詳しい違いは本稿の最後で紹介する。

17時15分：退社前に一日の記録を明日の行動へ変える

一日の終わり最後には、メール、会議、資料作成から発生した仕事を整理する。しかし、忙しい日は、依頼や約束がOutlook、Teams、Wordのコメントなどに散らばり、何を持ち越したか分からなくなる。

Claudeには次のように頼める。

「今日のメール、予定、Teamsの会話を確認し、私が約束したこと、依頼されたこと、未回答の質問を整理してください。明日、今週中、期限未定に分けてください」

続いて、実行しやすい形に分解させる。

「30分以内で終わる作業と、準備が必要な作業を分けてください」

「他の人の回答待ちで進められない仕事を示してください」

「明日返信するメールを下書きにしてください」

「予定表を見て、集中作業に使えそうな時間を提案してください」

Claude for Outlookでは、メールの返信や予定招待は下書きとして作成され、ユーザーが送信前に確認する。

一方、ClaudeのMicrosoft 365コネクターでは、管理者が書き込みツールを有効にした場合、Claudeのチャット側からメールの下書きや送信、メール整理、予定の作成・変更、OneDriveやSharePoint上のファイル作成・更新を行える。Teamsは引き続き読み取り専用だ。

同じOutlookを扱う場合でも、アドインとコネクターでは操作方法が異なる。

Claude for Microsoft 365とCopilot、違いはどこにあるのか

Claude for Microsoft 365の登場により、「CopilotはOffice内で操作するAI、ClaudeはOfficeの外で考えるAI」という区別は当てはまらなくなった。現在は両者ともWordやExcel、PowerPoint、OutlookなどのMicrosoft 365アプリ内で業務を支援できる。

違いは個々の機能よりも、AIを利用する基盤にある。Microsoft 365 CopilotはMicrosoft GraphやTeams、Microsoft 365の管理・セキュリティ環境と一体で利用できる。一方、Claude for Microsoft 365は、Claudeの対話やコネクターをOfficeへ持ち込み、Amazon BedrockやGoogle Cloud Vertex AI、Microsoft FoundryなどのClaudeモデルも活用できる。

今後は「CopilotかClaudeか」という二者択一ではなく、利用するAIモデルや管理基盤、データ連携を踏まえ、自社に適した組み合わせを選ぶことが重要になる。

導入前に押さえたい3つのポイント

第一は、OfficeアドインとMicrosoft 365コネクターの役割を理解することだ。 OfficeアドインはWordやExcelなど現在開いているファイルを操作し、Microsoft 365コネクターはSharePointやOneDrive、Outlook、Teamsを横断検索する。企業は、それぞれにどこまでの権限を与えるかをあらかじめ整理しておく必要がある。

第二は、書き込み権限を段階的に運用することだ。 検索や要約と異なり、メール送信や予定変更、ファイル更新は業務への影響が大きい。まずは読み取りや下書き作成を中心に運用し、運用ルールが整ってから書き込み権限を広げるのが望ましい。

第三は、AIの出力を事実と推測に分けて確認することだ。 AIが示す分析や原因は、文書に基づく事実と推論が混在する場合がある。「根拠となる資料を示してください」「確認できた事実と推測を分けてください」といった指示を活用し、人間が検証できる状態で利用することが重要だ。

AIが変えるのは、Officeの使い方ではなく仕事の流れである

Claude for Microsoft 365が変えるのは、WordやExcel、PowerPointといったOfficeアプリそのものではない。アプリごとに分断されていた仕事を、Claudeとの対話を軸につなげられるようになることだ。

これまで会社員は、メールをWordへコピーし、Excelの数字をPowerPointへ貼り付けるなど、情報をアプリ間で受け渡す作業に多くの時間を費やしてきた。Claude for Microsoft 365は、その流れを維持したまま各アプリを横断して作業を進められるため、人間は情報の転記ではなく、内容の評価や意思決定に集中しやすくなる。

もちろん、最終的な判断は人間が担う。メールを送るか、分析結果を採用するか、提案を実行するかといった責任までAIが代わるわけではない。

まずは、Outlookでのメール整理、Wordでの文書編集、Excelでのデータ分析など、日常業務の一部から試してみるとよい。AIが生み出した時間を、顧客との対話や企画立案など、人間にしかできない仕事へ振り向けられるか。それが、Claude for Microsoft 365を導入する本当の価値といえるだろう。