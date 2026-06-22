Windows Centralは6月19日(米国時間)、「Microsoft confirms Recycle Bin glitch affecting all supported Windows versions - yes, even the trash needs debugging｜Windows Central」において、Windowsのゴミ箱から不具合が発見されたと報じた。

この不具合は6月のセキュリティ更新プログラムをインストールしたすべてのWindowsバージョンから発見された。ユーザーがゴミ箱内のアイテムを削除すると、確認ダイアログに内部のファイル名「$Rxxxxxx.ext」が表示されるという。

ゴミ箱に内部ファイル名を表示する不具合

なぜ「$Rxxxxxx」が表示されるのか

Windowsのゴミ箱は同名のファイルを複数保持するために、「内部のファイル名(以下、内部名)」と「表示するファイル名(以下、表示名)」を別々に管理している。プログラムとしては内部名を扱うが、ユーザーには表示名を描画する仕組みだ。

ファイルを完全削除する場合は確認ダイアログに表示名を描画する必要がある。これはユーザーがファイルを正しく識別するために欠かせない機能だが、更新プログラムをインストールすると内部名を表示する不具合が発生し、ユーザーを困惑させる可能性がある。

不具合は確認ダイアログにのみ影響し、ゴミ箱の動作には影響しない。ユーザーは従来通り、ファイルの完全削除およびファイルの復元を行うことができる。

影響を受けるWindows一覧

不具合の影響を受けるWindowsプラットフォームは次のとおり。

Windows 11バージョン26H1

Windows 11バージョン25H2

Windows 11バージョン24H2

Windows 11バージョン23H2

Windows 10バージョン22H2

Windows 10 Enterprise LTSC 2021

Windows 10 Enterprise LTSC 2019

Windows 10 Enterprise LTSB 2016

Windows Server 2025

Windows Server 2022

Windows Server 2019

Windows Server 2016

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012

回避策は法人向けのみ

Microsoftは法人顧客向けの回避策を用意したと発表。この回避策を必要とする法人顧客は、「法人向けサポート」から問い合わせる必要がある。なお、個人ユーザー向けの回避策は提供されていない。

この不具合は将来の更新プログラムで修正される見込み。不具合は表示上の問題であり、ファイルの削除や復元機能には影響しない。