「Surface」の最新情報・話題まとめ
2019年03月28日(木)
ThinkPad X1 CarbonやSurface Pro 3、人気モバイルPCが安い！
Windows 03/28 21:03
2019年03月14日(木)
オプション豊富なSurface Pro 3が32,800円、中古ボーズも狙い目
Windows 03/14 22:01
2019年03月01日(金)
日本マイクロソフト、新大学生向けにお得なSurfaceとキャッシュバック
キャンペーン / イベント 03/01 13:51
2019年02月08日(金)
3連休も特価品続々、SIMフリーiPhone 7/SEやSurface Proが安い！
iPhone 02/08 21:09
2019年02月07日(木)
タイプカバー付きのSurface Pro 2が29,800円！ 中古PCが狙い目
PC本体 02/07 21:51
2019年01月29日(火)
Surface Go LTEモデルが一般コンシューマ向けに発売 - 税別90,800円
PC本体 01/29 14:21
2019年01月19日(土)
日本マイクロソフト「Surface Studio 2」、1月29日発売
PC本体 01/19 16:09
2019年01月10日(木)
iPhoneやSurfaceの掘り出し物を発見！ 3連休の“狙い目”情報
iPhone 01/10 21:58
2019年01月07日(月)
日本マイクロソフト、「Surface Headphones」を1月29日に発売
周辺機器 01/07 13:48
2018年12月27日(木)
2018年12月17日(月)
2018年12月01日(土)
日本マイクロソフト、3つの「Surface」キャンペーン
キャンペーン / イベント 12/01 18:41
2018年11月13日(火)
「Surface Go」にLTE Advanced対応モデルを追加
PC本体 11/13 16:20
2018年10月25日(木)
Microsoft 9月期決算は増収増益、クラウドに加えてSurfaceやゲームが好調
Windows 10/25 10:02
2018年10月16日(火)
サンワダイレクト、LANポートとUSBポートを増設できるSurface専用USBハブ
周辺機器 10/16 00:34
2018年10月10日(水)
日本マイクロソフト、Surface Pro 6など最新モデルを投入
PC本体 10/10 22:34
2018年10月03日(水)
新しくなった「Surface Studio 2」、GPUにGeForce GTXシリーズ採用
PC本体 10/03 18:17
米MS、Cortana対応スマートヘッドホン発表、ノイズキャンセリング機能搭載
周辺機器 10/03 13:16
2018年09月20日(木)
軽さは正義! Surface Goで2in1の波に乗っちゃった
PC本体 09/20 11:00
2018年09月07日(金)
2018年07月11日(水)
Surface Goが狙うは「3分野」 - タイプカバー付けても約765gの魅力
PC本体 07/11 22:32
Surface Go、一般向けモデルは64,800円からで8月28日発売
PC本体 07/11 18:06
2018年07月10日(火)
Microsoftが399ドルの「Surface Go」を発表、日本でも数週間後に発売
Windows 07/10 12:26
米Microsoft、Surface新製品を予告するようなツィート、7月10日発表か
PC本体 07/10 07:12
2018年06月14日(木)
HDMIやLAN端子など、Surface Proの搭載ポートを拡張できるUSBハブ
周辺機器 06/14 13:09
2018年06月07日(木)
2018年05月25日(金)
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