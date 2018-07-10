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「Surface」の最新情報・話題まとめ

日本マイクロソフトのWindowsタブレット「Surface」に関する情報まとめ。新製品ニュース、レポート、レビューをお届け。

2019年03月28日(木)

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ThinkPad X1 CarbonやSurface Pro 3、人気モバイルPCが安い！

Windows 03/28 21:03

2019年03月14日(木)

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オプション豊富なSurface Pro 3が32,800円、中古ボーズも狙い目

Windows 03/14 22:01

2019年03月01日(金)

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日本マイクロソフト、新大学生向けにお得なSurfaceとキャッシュバック

キャンペーン / イベント 03/01 13:51

2019年02月08日(金)

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3連休も特価品続々、SIMフリーiPhone 7/SEやSurface Proが安い！

iPhone 02/08 21:09

2019年02月07日(木)

Top

タイプカバー付きのSurface Pro 2が29,800円！　中古PCが狙い目

PC本体 02/07 21:51

2019年01月29日(火)

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Surface Go LTEモデルが一般コンシューマ向けに発売 - 税別90,800円

PC本体 01/29 14:21

2019年01月19日(土)

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日本マイクロソフト「Surface Studio 2」、1月29日発売

PC本体 01/19 16:09

2019年01月10日(木)

Top

iPhoneやSurfaceの掘り出し物を発見！　3連休の“狙い目”情報

iPhone 01/10 21:58

2019年01月07日(月)

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日本マイクロソフト、「Surface Headphones」を1月29日に発売

周辺機器 01/07 13:48

2018年12月27日(木)

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マイクロソフトの2018年を振り返る - AIやりんなの進化、子ども向けプログラミング、Win7のサポート終了告知も

Windows 12/27 16:00

2018年12月17日(月)

Top

PCもOSもサブスクリプションに？ コンシューマ向け「Microsoft 365」の存在 - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 12/17 21:48

2018年12月01日(土)

Top

日本マイクロソフト、3つの「Surface」キャンペーン

キャンペーン / イベント 12/01 18:41

2018年11月13日(火)

Top

「Surface Go」にLTE Advanced対応モデルを追加

PC本体 11/13 16:20

2018年10月25日(木)

Top

Microsoft 9月期決算は増収増益、クラウドに加えてSurfaceやゲームが好調

Windows 10/25 10:02

2018年10月16日(火)

Top

サンワダイレクト、LANポートとUSBポートを増設できるSurface専用USBハブ

周辺機器 10/16 00:34

2018年10月10日(水)

Top

日本マイクロソフト、Surface Pro 6など最新モデルを投入

PC本体 10/10 22:34

Top

サプライズは「ヘッドフォン」 ニューアイテムが加わった新Surfaceブランド - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 10/10 21:33

2018年10月03日(水)

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新しくなった「Surface Studio 2」、GPUにGeForce GTXシリーズ採用

PC本体 10/03 18:17

Top

Surface Pro 6とSurface Laptop 2が10月16日発売、税別119,800円から

PC本体 10/03 13:28

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米MS、Cortana対応スマートヘッドホン発表、ノイズキャンセリング機能搭載

周辺機器 10/03 13:16

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米MS「Surface Pro 6」と「Surface Laptop 2」発表、第8世代Coreで高速化

PC本体 10/03 09:34

2018年09月20日(木)

Top

軽さは正義! Surface Goで2in1の波に乗っちゃった

PC本体 09/20 11:00

2018年09月07日(金)

Top

Surface Goの登場で、Macのポジションはどうなっていくのか - 松村太郎のApple深読み・先読み

アップル 09/07 21:43

2018年07月11日(水)

Top

Surface Goが狙うは「3分野」 - タイプカバー付けても約765gの魅力

PC本体 07/11 22:32

Top

Surface Go、一般向けモデルは64,800円からで8月28日発売

PC本体 07/11 18:06

2018年07月10日(火)

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Microsoftが399ドルの「Surface Go」を発表、日本でも数週間後に発売

Windows 07/10 12:26

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米Microsoft、Surface新製品を予告するようなツィート、7月10日発表か

PC本体 07/10 07:12

2018年06月14日(木)

Top

HDMIやLAN端子など、Surface Proの搭載ポートを拡張できるUSBハブ

周辺機器 06/14 13:09

2018年06月07日(木)

Top

Microsoftが進む新たな道 -「Windows Collaboration Display」やリアルタイム翻訳機を披露【COMPUTEX TAIPEI 2018】

Windows 06/07 06:00

2018年05月25日(金)

Top

Surfaceペンも使える! 5万円台の2in1 Windows PC「MousePro P120A シリーズ」

マウスコンピューター PR 05/25 10:23

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