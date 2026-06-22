Windows Centralはこのほど、「I tried Microsoft’s new AI-powered Terminal, and it is a surprisingly different experience」において、MicrosoftがBuild 2026で発表した新しいAI搭載ターミナルアプリ「インテリジェントターミナル」の試用レポートを公開した。

同アプリはWindowsターミナルをベースとして、AIエージェントとの連携を前提に設計されたもので、コマンドライン作業の効率を大幅に向上させるものとして注目を集めている。

インテリジェントターミナルとは何か

インテリジェントターミナルは、MicrosoftがBuild 2026で公開したオープンソースの新しいターミナルアプリである。既存のWindowsターミナルのソースコードがベースになってはいるが、独立した別アプリとして提供されているため、利用には別途インストールが必要となる。

最大の特徴はAIエージェントとの統合だ。GitHub Copilotを標準で利用できるほか、Agent Client Protocol（ACP）を通じてClaude Code、Google Gemini、OpenAI Codexなど複数のAIサービスを接続できる。

開発者は用途に応じてエージェントを切り替えることが可能（関連記事:Microsoft、AIがコマンドエラーを解析する「インテリジェントターミナル」公開 | TECH+（テックプラス））。

インテリジェントターミナル 出典:Microsoft

最大の特徴は「複数エージェントの並列管理」

エージェント管理パネルは[Ctrl]+[Shift]+[/]のキーボードショートカットで開く。このパネルでは、現在実行中のすべてのAIエージェント、タスクの詳細、長時間タスクの進捗確認、過去セッションへの復帰、完了タスクの削除といった操作を一元管理できるようになっている。複数タブで異なるタスクを並列で実行している場合でも、どのタブでどのタスクが動いているかを俯瞰で確認できるのが大きな利点だという。

複数のタブで動作するエージェントを一括管理できる 出典:Microsoft

インテリジェントターミナルでは、利用するAIエージェントを初回セットアップ時に選択する。この際、PCにインストール済みのエージェントを自動検出し、GitHub Copilotが利用可能な場合はそれをデフォルトとして設定する。

セットアップ段階でエラー自動検出とセッション管理のオン・オフも選択できる。エラー検出を有効にするとシェル統合がインストールされてコマンドのエラーを監視するようになる。セッション管理はエージェントの活動をターミナルセッションをまたいで追跡する。

コマンド実行からタスク依頼へ

インタフェースは主に2つの領域で成り立っている。エージェントチャットパネルは[Ctrl]+[Shift]+[.]のキーボードショートカットで素早く呼び出しが可能で、修正可能なエラーを検知するとエラー検出アイコンが点灯する。複雑なタスクはバックグラウンドで処理することで作業の中断を防ぐ。

コマンドパレットもAIアクションを追加する形で拡張されている。[Alt]+[Shift]+[/]に続けてリクエストを入力すると、現在のターミナルコンテキストをエージェントに送信してタスクを開始できる。

エージェントはバックグラウンドで動作するため、アクティブなターミナル操作を継続したまま処理を依頼できる点が強みだ。

エラーを検出して修正案を提示

エラー検出の設定では、コマンド失敗時の自動検出と修正提案をオン・オフできる。

エラー検出の設定では、コマンド失敗時の自動検出と修正提案をオン・オフできる。この機能を有効にするとシェル統合が導入され、ターミナルがコマンドの終了ステータスを監視する。そしてエラーが発生した際には、エラーの内容を解析し、原因の説明や修正候補を提示する。

エラーを検出して修正方法を提案する 出典:Microsoft

インテリジェントターミナルの設定画面は、通常のターミナル設定とAI固有の設定が一体化した構成になっている。エージェント管理では、PC上にインストール済みのACP対応エージェントが一覧表示されており、利用するエージェントを状況に応じて切り替えられるため、タスクごとに最適なAIを選択する運用が可能だ。

なぜWindows Terminalとは別アプリなのか

Windows Centralは、インテリジェントターミナルについて「コマンドの構文を調べたり、エラーのトラブルシューティングを行ったりと、ターミナルとWebブラウザーを行き来する手間を減らせるならば、生産性ツールとして真価を発揮し得る」と総評している。

また、MicrosoftがWindowsターミナルにAIを直接組み込むのではなく、インテリジェントターミナルを別アプリにして共存できるようにしたことも、既存ユーザーとの不必要な摩擦を避ける良い選択だったとして肯定的に評価している。