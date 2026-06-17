この宇宙・航空ニュースのまとめ

三洋化成工業、“将来の月面建設機械に欠かせない要素技術”として、超高真空環境で使える油圧駆動アームの実証に着手



宇宙戦略基金の技術開発テーマに採択、立命館や東京大学と連携



非宇宙分野技術の応用可能性を検討し、将来の月面土木作業に必要となる要素技術の確立めざす



三洋化成工業は、“将来の月面建設機械に欠かせない要素技術”として、超高真空環境に対応した油圧アクチュエータと動作液を開発し、油圧駆動アームの実証を行うと6月15日に発表。地上で広く用いられている油圧技術を月面でも使えるよう、出力特性の評価や宇宙環境試験を通じて、技術的知見の蓄積を進めるとしている。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)が公募する「宇宙戦略基金(第二期)」の技術開発テーマのひとつである『SX 中核領域発展研究「SX-ARK」(運動と制御)」において、同社が代表機関となり、立命館、東京大学との連携で提案していた技術課題「月面土木作業に適した超高真空用油圧駆動アームの開発」の採択を受けたもの。非宇宙分野で培われた技術の応用可能性を検討することで、将来の月面土木作業に必要となる要素技術の確立をめざす。

今回の技術開発の背景には、月面探査の拡大に伴って、月面資源の活用や月面拠点の構築に向けた検討の本格化がある。

三洋化成工業では「月面表層を覆うレゴリス(岩石が砕けてできた、砂状あるいは粉末状の物質)を大量に扱う作業が必要になる」と指摘。しかし、月面ロボットや宇宙機で主に用いられている電動アクチュエータは、高い負荷を要する作業においては、出力面で課題が残る可能性があると見ている。

一方で現在、地上の建設機械で広く用いられている油圧技術は、高出力を発揮できる特長があるが、大気圧環境を前提とした機構になっていることから、「高真空環境での使用は困難」(同社)だという。

月面での土木作業への適用を見据えた建設機械システムの開発が求められることから、三洋化成工業らは前出の技術課題の解決に向けた研究を進めていく。