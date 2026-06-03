休日の夜や退勤後に不意に鳴る、業務チャットやメールの通知音。画面を見る前に「もしかしてシステムトラブルか？」と身構えてしまうIT技術者は多いのではないでしょうか。

TECH+では、ビジネスパーソン501人を対象に「勤務時間外の連絡」に関するアンケート調査を実施しました。そのうちIT関連技術職（150人）の回答を他職種（非IT職・351人）と比較したところ、IT技術者ならではの「時間外連絡との付き合い方」が浮き彫りになりました。

他職種よりも強い拒否感を抱きつつ、それでも通知を完全に無視することはできない──。調査データと生の声（自由回答）から、IT職のリアルな実態と本音を読み解きます。

【調査概要】

調査対象：マイナビニュース会員 501人（うちIT関連技術職150人）

調査期間：2026年5月8日～5月23日

調査方法：インターネットアンケート

「原則控えてほしい」が4割超、データに表れたIT職の本音

まず、時間外連絡に対する根本的な意識を見てみましょう。「勤務時間外の連絡についてどう思うか」という問いに対し、IT技術者の回答は他職種と比べてネガティブな傾向を明確に示しました。

IT職では「原則として控えてほしい」が40.7%に上り、非IT職の29.1%を11.6ポイントも上回りました。これは全設問の中で最も大きな差分です。「できれば控えてほしい」（20.7%）と合わせると、実に61.3%のIT技術者が時間外連絡に対して拒否感を示しています。

意識 IT職（n=150） 非IT職（n=351） 差(pt) 特に気にならない 10.7% 10.5% +0.1 多少気になるが、許容できる 26.0% 28.2% −2.2 できれば控えてほしい 20.7% 25.1% −4.4 原則として控えてほしい 40.7% 29.1% +11.6 わからない・考えたことがない 2.0% 7.1% −5.1

また、「わからない・考えたことがない」と答えた割合はIT職でわずか2.0%（非IT職は7.1%）にとどまりました。IT職は時間外連絡に対して態度が非常に明確であることもデータから読み取れます。

実は、時間外に連絡を受信する頻度そのものは「よくある」「ときどきある」の合計でIT職が46.7%、非IT職が55.3%と、IT職のほうがやや低めに出ています（※非IT群に管理職の割合が多かったことも影響しています）。

頻度が他職種より少ないにもかかわらず、なぜこれほどまでに「控えてほしい」という意識が強いのでしょうか。アンケートの自由回答には、こんな素朴で率直な本音がこぼれていました。

「深夜のメールめんどくさい」（29歳／一般社員／IT関連技術職）

勤務時間外はしっかり休みたい。そんな当たり前の感覚がベースにあることは間違いありません。

嫌だけど見る。IT職に染み付いた「緊急度で切り分ける」習慣

では、IT職は時間外連絡が届いても無視しているのでしょうか。データは全く違う実態を物語っています。

時間外連絡が来た場合の対応行動を見ると、「緊急のみ確認、必要なら返信」をはじめ、何らかの形で「確認する」と答えたIT職は合計80.0%に達します。6割以上が「控えてほしい」と思っているのに、8割は結局確認してしまっているのです。

ここでIT職に特徴的なのが、行動の「内訳」です。非IT職と比較すると、「すぐに確認し、すぐに返信」する割合はIT職が28.0%（非ITより5.0ポイント減）と低めである一方、「緊急のみ確認、必要なら返信」は38.0%（非ITより8.1ポイント増）と突出して高くなっています。

対応行動 IT職（n=150） 非IT職（n=351） 差(pt) すぐに確認し、すぐに返信 28.0% 33.0% −5.0 すぐに確認、返信は後で 14.0% 14.2% −0.2 緊急のみ確認、必要なら返信 38.0% 29.9% +8.1 勤務時間まで触らない 4.7% 5.7% −1.0 連絡はほとんど来ない 15.3% 17.1% −1.8

つまり、ただ機械的に即レスするのではなく、「これは今すぐ対応すべき緊急事態か、それとも明日出社後でいい要件か」を瞬時に切り分ける「トリアージ」のような行動をとっていることがわかります。自由回答でも、自身の状況や連絡手段に応じて柔軟にさばいている様子がうかがえます。

「チャットで送る程度なら気にしない」（29歳／一般社員／IT関連技術職）

IT職のこうした行動の背景には業務上の特殊性が絡んでいますが、実は全職種を通してみると「管理職か、非管理職か」という役職の違いでも、時間外連絡への意識は大きく分かれています（参考記事：勤務時間外の連絡、管理職の経験率は75.3%──職位で分かれる実態と感じ方）。

なぜ身構えるのか？ 背景にある「システム停止」と「障害対応」

他職種よりも「緊急度で切り分ける」スタンスをとるIT技術者。その根底には、IT・システム部門ならではの逃げられないプレッシャーがあります。

システムに夜間も休日もありません。もし通知が「システム障害」を知らせるアラートだった場合、初動の遅れは取り返しのつかない事態を招きます。自由回答には、IT技術者たちが経験してきた切実な声が多数寄せられました。

「エラー対応で夜間ずっと電話対応した」（37歳／係長・主任／IT関連技術職） 「うっかり電話に出てしまったところ、導入システムがとまったとのこと。休日は保守範囲外なので、電話にでなければよかった」（38歳／一般社員／IT関連技術職）

見て見ぬふりをしたくても、「もし大規模障害だったら……」という不安が頭をよぎるため、結局は画面を確認せざるを得ません。そこに他職種とは質の異なる重圧があることが、次のコメントから伝わってきます。

「運用・業務が止まったら賠償請求されますから」（50歳／一般社員／IT関連技術職）

この「来るかもしれない」という緊張感や、確認を怠った際のリスクを象徴するエピソードもありました。

「以前は24時間365日連絡が来ていた。初詣をした直後に、仕事のトラブル電話がきたことがあり正月早々縁起が悪いと思ったことはある」（45歳／係長・主任／IT関連技術職） 「金曜日の夜、帰宅する直前に緊急メールが届いた。怖くて見なかったことにして翌週月曜日を迎えたが、そのせいでプロジェクトに進捗に多大な影響が出た」（50歳／部長／IT関連技術職）

だからこそ、IT技術者は時間外連絡に対して「基本的に障害以外では連絡はいらない」（55歳／課長／IT関連技術職）という強い線を引きたがるのでしょう。確認しても負担、放置してもリスク。「原則控えてほしい」という拒否感は、常にシステム停止のリスクと隣り合わせにいることへの防衛本能と言えるかもしれません。

「情報共有はOK、依頼はNG」──現場が引いている現実的なライン

職場でのルール認識にもIT職の特徴が表れています。

時間外連絡に関するルールや文化について、「明文化されたルールがある」と答えたIT職は14.7%で、非IT職の9.7%を上回りました。一方で、「暗黙の了解として配慮する文化がある」はIT職25.3%に対し非IT職30.2%となっています。規範がある割合の合計は両者でほぼ同じですが、IT職は「暗黙の配慮」よりもSLA（サービスレベル合意）や24時間監視体制などに基づく「明文ルール」を志向する傾向がうかがえます。

ルール認識 IT職（n=150） 非IT職（n=351） 差(pt) 明文化されたルールがある 14.7% 9.7% +5.0 暗黙の了解として配慮する文化がある 25.3% 30.2% −4.9 特にルールも文化もない 53.3% 49.3% +4.0 わからない 6.7% 10.8% −4.2

とはいえ、半数以上（53.3%）は「特にルールも文化もない」と回答しており、まだ多くのIT技術者が個人の裁量と我慢で時間外連絡をさばいているのが現実です。

そんな中、現場の技術者たちは実務を回すために、自分たちなりの現実的な「線引き」を行っています。

「仕事の依頼はNGだが、teams上での情報共有はありで構わない」（53歳／一般社員／IT関連技術職） 「休日や夜間にトラブル連絡がくることがあるが、緊急なので仕方のない部分がある。緊急でない場合は、翌営業日にしてほしいと思っています」（57歳／課長／IT関連技術職）

「障害対応なら仕方ない。でも、明日で済む作業依頼や単なる思いつきの連絡は勘弁してほしい」。これこそが、アンケートデータと自由回答から見えてきたIT技術者たちのリアルな声です。

拒否感を示しながらも、最終的には「緊急度で選別する」という現実的な対処法を身につけているIT技術者たち。その背景には、1本の連絡がシステム停止や賠償問題に直結しうるという、IT固有の業務構造があると言えます。

【管理職・非管理職の分析】

今回はIT技術者と非IT職の比較に焦点を当てましたが、時間外連絡をめぐる意識や行動は「職位」によっても大きく異なります。管理職の75.3%が時間外連絡を経験する一方、非管理職では43.2%にとどまるなど、立場による断層は鮮明です。全501人のデータを管理職・非管理職で分析した記事も合わせてご覧ください。