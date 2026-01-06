2026年の年頭にあたり、NTTドコモ 代表取締役社長 前田義晃氏は年頭所感として、以下を発表した。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

私たちはいま、これまで前提としてきた常識や産業構造そのものが、急速に書き換えられていく時代に立っています。昨年は、生成AIをはじめとする技術革新が社会や産業構造に大きな変化をもたらし、NTTドコモグループを取り巻く事業環境も、かつてないスピードで変化しました。コンシューマ市場では、通信サービスに加え、金融・ポイント・エンターテインメントなどを含む経済圏全体での競争が一層激しさを増し、お客さまの体験価値をいかに高めていくかが、これまで以上に重要になっています。また、法人事業においては、AIやクラウドを活用したDXがさらに加速し、社会や産業の変革を支える役割への期待が高まっています。

こうした事業環境のもと、私たちNTTドコモグループは新たなコーポレートアイデンティティを策定し、新たなスタートを切りました。昨年は「将来成長に向けた変革の年」と位置づけ、NTTドコモ、NTTドコモビジネス、NTTドコモ・グローバル、そしてNTTドコモソリューションズ4社一丸となり、「お客さま起点の事業運営」に基づき、通信を核とした新たな価値の創造など、さまざまな変革に取り組んでまいりました。今年は、変革に向けて実施してきた取り組みが、実を結ぶ年になります。

通信ネットワークにおいては、対策手法の多角化やAIによる最適化などを通じ、通信サービス品質の強化に取り組んでまいりました。今年も昨年に引き続き5G基地局の構築を加速し、最新の装置や機能を積極的に導入することで、お客さまやステークホルダーの皆さまに更なる改善を実感していただける品質レベルへ高めてまいります。

また、災害時における通信の確保は社会の生命線であると考えています。私たちは自治体や地域企業と協力し、被災地での支援を通じて、あんしん・安全な社会の実現に貢献します。さらに、災害に強いネットワークづくりとレジリエンスの強化を進め、未来にわたって信頼される通信インフラを提供してまいります。

顧客基盤の強化においては、昨年マーケティング変革の一環として「ドコモ MAX」の提供を開始し、多様化するお客さまのニーズにあわせた価値の提供を進めてまいりました。

今年2月からは特典対象サービスに「Lemino」「dアニメストア」を加え「DAZN for docomo」「NBA docomo」と合わせた4サービスから最大2サービスを追加料金なしでご利用いただけるようになります。また、昨年コンテンツ分野で業務提携契約した株式会社WOWOWの音楽ライブコンテンツや超大作オリジナルドラマなどが「Lemino」に加わるなど、サービスの拡充を進め、より多くのお客さまに魅力的な価値を提供してまいります。

スマートライフ領域においては、昨年「dカード PLATINUM」が提供開始から約11か月で100万契約を突破、また「ドコモでんき」も100万契約を突破するなど、金融分野、イエナカ分野が着実に広がり、dポイント・ドコモデータを活用したマーケティングソリューションの提案や、地域でのJリーグクラブと連携したイベントの開催といった活動も積極的に実施してまいりました。

そして、昨年末に新社名を発表いたしました「ドコモSMTBネット銀行」が今年8月にいよいよ始動します。ドコモのもつ1億人を超す会員基盤、「ドコモSMTBネット銀行」の最新のテクノロジーで提供される便利さと安全性を両立したUI/UX、三井住友信託銀行の高い専門性の寄り添う力を掛け合わせ、「くらしと金融の境目のない未来」へ向けたサービスをご提供してまいります。「ｄ NEOBANK ドコモSMTBネット銀行」に是非ご期待ください。

今後もスマートライフ領域の拡充を加速し、より豊かな暮らしを届けてまいります。

また、法人事業においては、AI、IoT、デジタルBPO、地域・中小企業DXと言った重点領域が成長し、NTTドコモグループを牽引しました。引き続き AI-Centric ICTプラットフォーム構想など日本の産業と地域のDXを支える存在として、大きく前進してまいります。

さらに、今年はAIでNTTドコモグループ全体の進化を加速させてまいります。

お客さまが困ったときに寄り添いながら答えるAIや、お客さまに最適なサービスを提案するAI、法人のお客さまの業務を自律的に支援するAIなど、NTTドコモグループのサービスはこれから“AIが当たり前に組み込まれたサービス”へと進化していきます。あらゆるサービスにお客さまに寄り添うAIを組み込み、新たな価値創造に挑戦してまいります。

NTTドコモグループは今年も「お客さま起点の事業運営」のもと、グループビジョンである「テクノロジーと人間力で新しいつながりを生み、心踊る価値創造で、世界を豊かに、幸せに。」の実現へ向け、グループ一丸となって取り組んでまいります。

本年が、皆さまにとって豊かな一年となることを祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。