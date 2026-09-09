日産自動車 イヴァン・エスピノーサ社長兼CEOを直撃！「中国メーカーが台頭する中、経営再建策と成長戦略をどう進めていきますか？」

エンジニア一家で育つ

─ 日産再生にかける覚悟を聞く前にイヴァンさんのこれまでの歩みを聞かせてください。

エスピノーサ 私がどうして日産に懸けてきたか。私がメキシコ日産自動車に入社したのが25年近く前です。私は生まれも育ちもメキシコで、子どもの頃から身近に車がある家庭で育ちました。エンジニアの一家だったからです。父も祖父もエンジニアだったんですね。

幼少期は父親と家で車の修理を一緒に手伝ってきました。オイル交換やブレーキパッドの交換などです。そんな家庭で育ち、私は車が大好きになりました。我が家ではあまりにも車が身近な存在でしたので、私の将来の進むべき道もメカニカルエンジニアになるのが当たり前でした。

─ 家庭で育ってきた環境がイヴァンさんにも大きな影響を与えていたということですね。

エスピノーサ はい。ただ、日産に入社したのは、メキシコでは日産は力強い会社として定評があるからです。今でもメキシコでの日産のシェアは首位の座です。日産は60年以上、メキシコで事業をやってきたのです。ですから、私が子どもの頃から日産車はメキシコの街を走っていました。

─ 当時の日産にどんなイメージを持っていたのですか。

エスピノーサ 信頼性の高い、身近な自動車会社という評判が高かったですね。一方で、技術力が非常に優れているという話はあまり聞かれませんでした。日本や他の海外では、「技術の日産」として知られていましたが、メキシコでは信頼性のある車を手頃な価格で提供するメーカーとして定評がありました。

ただ私が10代半ばのときにいつも読んでいた雑誌で（スポーツタイプの高性能車である）「フェアレディZ（日本名）」を見たときは驚きました。まさに「技術の日産」は真実だなと感じることができたからです。

エクステリアデザインは他にはない独特のカッコいいデザインでした。車内は技術が満載で、飛行機のコックピットのようでした。10代の私には本当に衝撃的でしたね。独ポルシェのスポーツカー「911」と競争できる車でありながら、低価格帯で同じような性能が備わっている。日産の開発力は高いと分かり、私は入社したいなと思いました。

─ 2003年に入社して商品企画を担当しましたね。

エスピノーサ はい。メキシコの大学の機械工学部を卒業して入社すると、いろいろな仕事をさせてもらいましたが、いつも商品に近いところで仕事をしてきました。これが私のキャリアのバックボーンになっています。常に商品企画や商品戦略に関係する仕事に携わってきました。

また、販売会社などのお客様に近いところで、お客様が日産車にどんなイメージを持っているか、どんな理由で車選びをしているのかを知ることもできました。その結果、商品企画の決断がどれだけ重要なものかを学ぶことができました。

ですから、充実した経験を積ませてもらった日産には恩を感じています。日産はいろいろなチャンスを与えてくれ、その結果、私は世界の様々な市場を知ることができました。私の知識を最大限活用して会社に貢献したいと思っています。

再建に向けた強みは「技術」

─ 社長就任を打診されたときは、どう感じましたか。

エスピノーサ 社長になって欲しいと言われたときは栄誉を感じました。驚きましたけれども、謙虚な姿勢で責任感を持って受け入れることにしました。私が社長になることで、日産に恩返しができる機会を得たと思ったのです。ただ、1年前の当社の実績は厳しい時期でした。

─ その日産の再建に取り組む上で、強みとは何ですか。

エスピノーサ いろいろな強みがあると思いますが、まずは技術や商品志向で力があると思います。また、日産の独特なところは目的を持った技術を開発しているということです。つまり、お客様を中心に技術を開発しているということです。

例えばスポーツカー「GT︱R」は興味深い事例だと思います。GT︱Rは世界最高レベルに速い車ですが、同時に1番使いやすい。つまり運転がしやすい車です。しかも最も安全な車でもあります。GT︱Rは日産独自の4輪駆動技術を採用しています。これにより高速でも車両をしっかり制御し、安定した走行が可能となり、スピンもしにくいのです。

そしてもう1つ良い事例が自動運転です。当社は世界でも自動運転技術のパイオニアの1社です。何年も前から自動運転の開発を進めてきました。2000年代初頭には（システムがアクセルとブレーキの操作を行い、車速に応じた車間距離を保ちながら走行できる）「インテリジェント クルーズコントロール」を北米と日本から導入・採用してきました。

─ それだけ運転手の運転が楽になるわけですね。

エスピノーサ ええ。この技術を徐々に進化させて、高速道路でのハンズオフの自動運転機能などを可能としたのが、「プロパイロット2・0」です。この技術は安全で、しかも信頼性が高く、システムの作動状況をドライバーが一目で直感的に理解できるように、色や音声など様々な工夫を取り入れています。これが目的を持った技術開発をしているということになります。

高速道路でのハンズオフを可能とする先進運転支援システム「ProPILOT2.0」が搭載されているミニバン「セレナ」

また、当社がもう1つ長けているところはヘリテージ（遺産）です。当社は何年にもわたって、いくつもの名車を生み出してきました。90年以上の歴史で多くのお客様に乗っていただきました。当社は世界150カ国以上で、ほぼ全ての地域で販売している幅広いグローバルな会社です。これも当社の強みだと思います。つまり、多くのお客様に対応できることが強みなのです。

再建計画で掲げる3つの柱

─ その中で足元の経営再建をどのように進めますか。

エスピノーサ まず私が社長になったときにやり始めたことは、会社を適切なサイズにすることでした。会社としての門構えを見直すということです。昨年1月、再建計画「Re:Nissan」を発表しましたが、この計画には3本柱があります。

1つ目の柱はコストの競争力を上げて適切なコスト構造を実現することです。先ほど申し上げたように当社は、ほぼ全ての大陸市場で事業を展開し、競争力のある多様な幅広いサプライチェーンを構えていましたが、規模が大きくなり過ぎたという反省があります。今の販売台数と売上高に対しては、生産の規模が大き過ぎるのです。

─ 適正な経営サイズにしていくということですね。

エスピノーサ そうです。門構えを見直さざるを得ず、痛みを伴う決断を伴いました。国内外7つの工場の閉鎖、人員削減をしなければならなかったからです。とことん熟慮して丁寧に責任感を持って実施しました。やらざるを得ないことだったからです。持続可能な発展を遂げるために必要不可欠なことでした。

もう1つは変動費の削減です。どうやって車のコスト競争力を上げるかを考えたとき、その力強い取り組みとして「大部屋活動」を始めました。3000人以上の優秀なエンジニアや購買の担当者、生産担当者、サプライチェーンの担当者やデザインの担当者といった、全てのものづくりの機能部門に所属する社員を集め、一堂に会してコスト改善策に集中させました。

その結果、1年間の取り組みで、既に固定費の削減として2000億円以上の改善を果たし、変動費も550億円以上の改善を果たしました。すなわち、1年で2500億円強のコスト改善をしたのです。今年度から2年目に入っていますが、同じ目標を掲げています。更に2500億円を改善する予定ですが、第1四半期で600億円のコスト削減ができました。

─ 商品戦略はどのように展開していくのですか。

エスピノーサ それが2つ目の柱です。市場と商品に対する考え方を変えました。これまでは多くの国や地域で事業を行っていく中で、優先順位や「選択と集中」ができていませんでした。そこで、再建計画では市場戦略として、日本・米国・中国の「リード市場」を軸に構築しました。その1つが日本です。

当社は日本企業です。最新の技術は日本から導入します。日本には最高の開発部隊、生産拠点、サプライチェーンの全てが揃っています。最先端の技術を日本から世界に示していきます。

日本・米国・中国の位置づけ

─ 日本を技術の拠点にするという考えになりますね。

エスピノーサ そうですね。そしてもう1つ、やはり当社は日本企業ですから、日本で業績を上げなければなりません。なぜなら人材を採用して維持するためには、日本国内の業績を上げていくことが必要だからです。そうでなければ適切な人材を惹きつけ、採用するのは難しい。持続可能な発展に寄与するためには優秀な人材が必要です。ですから、日本は最重要市場なのです。

そして2つ目のリード市場が米国です。米国は生産・開発・販売網など力強い体制を確立しており、日産の存在感も高いところだからです。全ての事業面で強い経営リソースが構えられており、採算も取れています。ですから、米国では引き続き利益を確保したいと思っています。どのように業績の向上を図るべきかも分かっていますので、そこに注力をしていきます。

─ 中国はどうですか。

エスピノーサ 中国をリード市場とした理由は2つあります。まずは中国国内で業績を上げたいと思っています。将来の自動車業界のスタンダードを中国が設定しようとしています。例えばスピードという意味でも、コスト構造という形でも、先進技術という意味でもそうです。

ですから、当社のような自動車OEM（製造メーカー）が、力強い将来を確かなものにするためには中国で競争力を磨かなければなりません。この2～3年で、中国で競える力を身に付けなければ、将来的に存続は危ぶまれます。なぜなら中国メーカーは非常に競争力が高く、他の市場を席巻しているからです。中国勢と世界の市場で戦うためには、中国国内で戦えることが必要です。また、当社は中国を活用したいと考えています。様々なことが学べるからです。

スピード感や技術力、新しい素材や新しい仕事の仕方という意味でもそれが言えます。それらを学んで、他の拠点に展開したいと思っています。

─ 3つ目の柱を聞かせてください。

エスピノーサ パートナーシップです。今の自動車業界では、なかなか全てを単独でやることは難しい。例えば投資の負担も大きいですし、法規制対応コストも上昇しています。地政学的リスクもある中で自動車事業を展開することは、以前ほど簡単ではありません。よりオープンでなければなりませんし、柔軟性を持たなければいけないですし、スピード感も必要です。

─ 最後に人生のモットーを聞かせてください。

エスピノーサ 私の人生におけるモットーは好奇心旺盛であるということです。私はこれまで絶対に新しいことに挑戦することを恐れないという姿勢で仕事をしてきました。ですからまずは恐れずにトライすること。これが私のモットーの1つになりますね。