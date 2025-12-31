「気づくセミナー 宇宙大学」を運営する宇宙産業機構は、小学生とその保護者の親子ペアを対象とするオンライン検定「宇宙検定forキッズ Vol.1.0」を1月4日に開催する。受験料がかかり、Zoomに接続できる端末2台も別途必要。特典として、修了証書や宇宙大学オンラインセミナー無料参加権を付与する。

この検定は、合格・不合格を決めるものではなく、親子ペアで同じ問題に挑み、解説を聞いてから再度同じ問題を解くことで知識の定着を図る、“学習型受験スタイル”を採用。「宇宙業界のスペシャリストが作成した良問を通じ、親子の対話と宇宙への関心を深める場を提供する」としている。

開催概要は以下の通り。

開催日時：2026年1月4日11時開始(入室開始は10時55分から)

形式：Zoomを使用したオンライン受験

※端末2台必須(1台目：Zoom接続・監視用 / 2台目：解答用ブラウザ操作)

※端末2台必須(1台目：Zoom接続・監視用 / 2台目：解答用ブラウザ操作) 対象・定員： 小学生と保護者の親子ペア

受験料： 一般 4,800円 / iSIO会員 2,400円(親子1組あたり)

特典： 修了証書(データ)、宇宙大学オンラインセミナー無料参加権(親子2回分)

宇宙検定forキッズは、インプットとアウトプットを完結させる「学習型」スタイルを採用し、宇宙業界のスペシャリストによる「生きた問題」を出題。親子で参加でき「合格・不合格の判定がない」といった3つの特徴をもつ。

検定受検の申し込みは、Peatixの専用ページで受け付けている。学習方法や出題範囲については「宇宙検定forキッズ スタディ」を参照のこと。