「気づくセミナー 宇宙大学」を運営する宇宙産業機構は、小学生とその保護者を対象とするオンライン検定「宇宙検定forキッズ Vol.1.0」を12月14日に開催する。親子ペア20組限定で、Zoomに接続できる端末2台が必要。受験料が別途かかる。特典として、修了証書や宇宙大学オンラインセミナー無料参加権を付与する。

検定と銘打っているものの、合格・不合格を決めるものではなく、親子ペアで同じ問題に挑戦し、解説を聞いてから再度同じ問題に挑むことで知識の定着を図る“学習型受験スタイル”を採用。「宇宙業界のスペシャリストが作成した良問を通じ、親子の対話と宇宙への関心を深める場を提供する」としている。

検定受検の申し込みは、Peatixの専用ページで受け付けている。学習方法や出題範囲については「宇宙検定forキッズ スタディ」を参照のこと。

開催概要は以下の通り。

開催日時：2025年12月14日11時開始(入室開始は10時55分から)

形式：Zoomを使用したオンライン受験

※端末2台必須(1台目：Zoom接続・監視用／2台目：解答用ブラウザ操作)

※端末2台必須(1台目：Zoom接続・監視用／2台目：解答用ブラウザ操作) 対象・定員： 小学生と保護者の親子ペア20組限定

受験料： 一般 4,800円 / iSIO会員 2,400円(親子1組あたり)

※5組以上の申し込みで「みんな割(1組4,300円)」適用可

※5組以上の申し込みで「みんな割(1組4,300円)」適用可 特典： 修了証書(データ)、宇宙大学オンラインセミナー無料参加権(親子2回分)

宇宙検定forキッズは、インプットとアウトプットを完結させる「学習型」スタイルを採用し、宇宙業界のスペシャリストによる「生きた問題」を出題。親子で参加でき「合格・不合格の判定がない」といった3つの特徴をもつ。

同検定は通常の検定とは異なり、「1回目の受験」→「答え合わせ＆解説」→「その場で2回目の受験」というプロセスを踏む。解説を聞いた直後に再挑戦することで、記憶の定着と「わかった!」という成功体験をその場で得られるとのこと。

出題される問題は、宇宙業界のスペシャリストたちがプロボノ(専門知識を活かしたボランティア)として作成したものを使用。単なる暗記問題ではなく、「なぜそうなるのか?」を問う問題構成とした。

受験は必ず「小学生と保護者」のペア参加となり、合格・不合格の判定は行わない。1回目と2回目の獲得点数が記載された修了証書が発行され、「点数が伸びた喜びを親子で分かち合い、自信につなげられる」とのこと。

宇宙産業機構では、同検定について“あえて「直前公開」にした理由”として、「単に知識量を競うのではなく、限られた時間の中でいかに学び、吸収できるかを大切にしている。第1回となる今回は、参加者ができるだけ同じ条件(学習時間が限られた状態)でスタートできるよう、あえて開催直前のリリースとした。事前の詰め込み学習ではなく、当日の体験を通じて親子で成長できる機会を創出する」と説明している。