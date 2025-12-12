マウスコンピューターは、スタンダードパソコンブランド“mouse”（呼称：マウス）より、10.1型2in1タブレット「mouse M0」を12月9日より販売開始した。

インテル プロセッサー N150、8GB メモリを搭載し、インターネットや動画視聴など日常利用に快適なパフォーマンスを発揮する。学習用途やオフィス作業に対応し、日常・学習・ビジネスなど幅広い場面で利用できる。

キーボードを着脱できる2in1スタイル採用

同製品はキーボードを着脱できる2in1方式を採用しており、ノートパソコンとしてもタブレットとしても利用可能。

本体は重さ約555g、薄さ約10.5mm、キーボードを含め約876gと、軽量・スリムな筐体を実現。日本語入力に最適化されたキー配列採用のキーボードと、タッチパッドがついており、外出先での荷物を減らせる。

柔軟な使い方が可能なインタフェース

インタフェースは、プレゼンテーションやマルチディスプレイ環境に対応可能な拡張性に優れた設計を採用。

充電・画面出力・データ転送に対応する USB Type-C ポートを2基搭載し、1ポートで充電、もう1ポートで外部ストレージや周辺機器を接続するなど、柔軟な使い方ができる。

また、micro HDMI ポートを搭載し、Type-C ポートと合わせて最大2台の外部ディスプレイに接続可能。

2モデル展開

OSの異なる2モデルが展開される。Windows 11 Home、インテル プロセッサー N150 (内蔵GPU)、8GBメモリ、256GB NVMe SSD を搭載した「mouse M0-IAU01BK-A」は 5万9,800円（税込）より。

Windows 11 Pro、インテル プロセッサー N150（内蔵 GPU）、8GB メモリ、256GB NVMe SSD を搭載した「mouse M0-M0-IAU01BKA」は6万4,900円（税込）より。