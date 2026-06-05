デル・テクノロジーズは6月4日、Intel Core Ultra Hプロセッサ（シリーズ3）とNVIDIAのBlackwell世代グラフィックスを搭載可能なモバイルワークステーション「Dell Pro Precision 5 14 ノートパソコン」（以下、Pro Precision 5 14）および「Dell Pro Precision 5 16 ノートパソコン」（以下、Pro Precision 5 16）を発売した。

標準構成時の直販価格は14型のDell Pro Precision 5 14が384,463円、16型のDell Pro Precision 5シリーズ 16が430,733円。

Dell Pro Precision 5 14 ノートパソコン

AIとグラフィックスを強化した携帯ワークステーション

最大50TOPSのNPUを内蔵したCore Ultra Hプロセッサの採用により、Windows標準のAI機能をオンデバイスで体験できるワークステーション。CPUはリアルタイムのマルチタスクやAIワークロードの処理を、NPUはビデオ会議中のAI機能をそれぞれ低消費電力で担当するなど、用途に応じて処理を分担する。

グラフィックスにも注力し、Pro Precision 5 14では最大NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell世代、Pro Precision 5 16では最大NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell世代グラフィックスを搭載可能。AIを活用したデジタルコンテンツ制作やビデオ編集といった負荷の高い作業にも対応する。

メモリは最大64GBのLPCAMM2（8,533MT/s）、ストレージはPro Precision 5 14が最大2TBのGen5 SSD、Pro Precision 5 16が最大4TBのGen5 SSDを搭載できる。

Dell Pro Precision 5 16 ノートパソコン

ディスプレイ・入力周りも充実。長時間作業にも対応

ディスプレイは最大でQHD+（16：10）、リフレッシュレート120Hz、輝度400nitsの構成まで選択可能。カメラは最大8MP+IR HDR対応で、ハイブリッドワーク環境でのオンライン会議に適している。無線通信はWi-Fi 7（R2）とBluetooth 6.0をサポート。

キーボードまわりでは、Pro Precision 5 14が大型クリックパッドと組み合わせたキーボード、Pro Precision 5 16がテンキー付きのフルサイズキーボードと大型クリックパッドを採用する。

バッテリーはPro Precision 5 14が72Whr（4セル）、Pro Precision 5 16が最大96Whr（6セル）を搭載し、外出先での長時間作業にも対応。筐体はアルミニウム製で、MIL-STD 810H規格に基づく耐久テストを実施済み。