マウスコンピューターは10月15日、ゲーミングパソコンブランド“G TUNE”（呼称：ジーチューン）のミニタワー型デスクトップパソコン「G TUNE DGシリーズ」に新色ホワイトカラーを追加したと発表した。

G TUNE DGシリーズは2025年7月に筐体デザインを刷新し、ブラックカラーモデルを販売。今回、新色ホワイトカラーが追加され、2色から選べるようになった。

「ミニタワー型デスクトップパソコン「G TUNE DGシリーズ」ホワイトカラー

ミニタワー型ケースの特徴

ミニタワー型ケースのフロントパネルの中央にはG TUNE のロゴを、フロントパネル周囲にはLEDライティングをG TUNE のブランドカラー「レッド」で施している。

すべてのモデルでガラスサイドパネルを標準装備し、BTOカスタマイズで「レッド」のLED ケースファンを搭載することが可能。

使いやすさを追求したインタフェース

周辺機器を接続するコネクタ類は、アクセスしやすいように本体上部に配置し、ホコリを入りにくくするスライド式のカバーを採用している。

ケースの天面にはデバイス類を置けるトレーを設置し、側面には開閉式のヘッドホンホルダーを装備している。

背面および上部に熱を効率的に排出するエアフロー設計を採用することで高性能なパーツを搭載可能になっている。