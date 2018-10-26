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「2in1」の最新情報・話題まとめ

タブレットスタイルやクラムシェルスタイルなど2通り以上の形状で使えるPC。本体部分とキーボード部分が分離合体するデタッチャブルタイプ、液晶部分が360度回転するタイプなどがある。

2019年03月28日(木)

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デル、触れることなくログインできる14型2in1 - 最長26時間駆動

PC本体 03/28 16:34

2019年03月19日(火)

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働き方改革のカギはカバンにあり? ビジネスPCとセットで導入したいバックパック

情報システム PR 03/19 08:00

2019年03月15日(金)

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13.3型2in1「HP Spectre x360」レビュー - バランスよし、価格よし

PC本体 03/15 06:00

2019年02月26日(火)

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Lenovo、ThinkPad X390発表。13.3型モデル投入でラインナップに変化

PC本体 02/26 13:42

2019年02月04日(月)

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本革の13.3型2in1 PC「HP Spectre Folio 13」レビュー

PC本体 02/04 06:00

2019年01月29日(火)

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Surface Go LTEモデルが一般コンシューマ向けに発売 - 税別90,800円

PC本体 01/29 14:21

2019年01月18日(金)

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デル、スリムベゼル採用で手に取りやすい「Inspiron 15 5000 2-in-1」

PC本体 01/18 17:06

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恵安、脱着式キーボードを備えた10.1型Windows 10タブレット

PC本体 01/18 12:49

2019年01月17日(木)

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Dynabook、手書き入力や顔認証対応の13.3型デタッチャブルPC

PC本体 01/17 12:00

2019年01月16日(水)

Top

日本エイサー、360度回転液晶の11.6型コンバーチブルノートPC

PC本体 01/16 15:44

Top

日本エイサー、マグネット式キーボード付属の12型2in1 PC

PC本体 01/16 15:29

2019年01月15日(火)

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Let'snote春モデル、プロセッサを強化して1月25日発売

PC本体 01/15 13:30

2019年01月11日(金)

Top

VAIO A12レビュー - 新機構の「倒れない2in1」! 使ってよかった意外なポイント

PC本体 01/11 06:00

2018年12月27日(木)

Top

レノボ、メインストリーム向けの2in1ノート「ThinkPad L390 Yoga」

PC本体 12/27 13:30

2018年12月20日(木)

Top

レノボ大和研究所で聞いた「Yoga Book C930」キーボードの進化

PC本体 12/20 22:02

2018年12月18日(火)

Top

デルがクリスマスセール、PC最大40％引きなどの特典を用意

PC本体 12/18 15:47

2018年12月12日(水)

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ASUS、eSIM搭載モデルなど10.1型2in1ノートPC

PC本体 12/12 18:04

2018年12月08日(土)

Top

FRONTIER、税別29,800円のデタッチャブル10.1型2in1 PC

PC本体 12/08 20:11

2018年12月07日(金)

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レノボ、発売延期していた「Yoga Book C930」を12月14日に販売開始

PC本体 12/07 15:20

2018年12月01日(土)

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「モダンPC」で日本市場を盛り上げる - 日本マイクロソフト

PC本体 12/01 17:11

2018年11月21日(水)

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マウス、耐落下・防塵性能に優れた法人向け2in1タブレットPCに新モデル

PC本体 11/21 14:37

2018年11月16日(金)

Top

山田祥平のニュース羅針盤 第151回 VAIO A12は知恵と技術で完成した名機

パソコン 11/16 06:00

2018年11月13日(火)

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モバイルPCに追い風 - 「VAIO A12」新構造の2in1 PCが生まれた理由

PC本体 11/13 21:05

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「Surface Go」にLTE Advanced対応モデルを追加

PC本体 11/13 16:20

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VAIO、2in1でも倒れにくい”オールラウンダー”な12.5型PC

PC本体 11/13 13:00

2018年11月01日(木)

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PCの外装にレザーという発想 - 「HP Spectre Folio 13」のデザイナーに聞く

PC本体 11/01 08:59

2018年10月29日(月)

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職人とデザイナーが織りなすコンバーチブルPC - 日本HP「Spectre」発表会から

PC本体 10/29 20:09

2018年10月26日(金)

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日本HP、デザイン刷新の2in1 PC「HP Spectre x360」- 新カラーも追加

PC本体 10/26 21:33

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日本HP、レザー素材で作られたコンバーチブルPC「Spectre Folio 13」

PC本体 10/26 19:04

2018年10月05日(金)

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レノボ、Yoga新製品を発表。E Ink採用2画面PCやSnapdragon 850搭載PCも

PC本体 10/05 19:25

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