マウスコンピューターは、Battlestate Gamesの『Escape from Tarkov』推奨ゲーミングパソコン6種を11月14日より販売開始した。販売を記念して、対象機種を購入した先着300名に、「EFTドッグタグネックレス」をプレゼントする。

『Escape from Tarkov』推奨ゲーミングパソコン

『Escape from Tarkov』とは

『Escape from Tarkov』は、ロシアの架空都市「タルコフ」を舞台に、民間軍事会社（PMC）の一員として過酷な戦場を生き抜き、物資を確保しながら脱出を目指すPvPvE型のサバイバルシューター。

2017年7月にクローズドβ版が開始され、約8年間の継続的なアップデートを経て、2025年11月15日に正式版（Ver1.0）がリリースされた。

同作はリアルな銃器挙動や緊張感のある戦闘、細部まで作り込まれたマップが没入感を生み出す究極のリアル志向タイトルとなっている。

『Escape from Tarkov』推奨ゲーミングPCの特徴

G TUNEでは、『Escape from Tarkov』の快適なプレイ環境を提供するため、64GBメモリを標準搭載した高性能モデルを用意している。G TUNEの「Escape from Tarkov推奨ゲーミングパソコン」は、特に動作が重くなりがちなマップにおいても、スムーズなプレイが可能であることを検証済み。

例えば、「G TUNE DG-I7G7T」は、インテル Core i7 プロセッサー 14700F、NVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを搭載し、42万5,000円より（税込）。また、「G TUNE DG-A7G7T」は、AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを搭載し、46万5,000円より（税込）。