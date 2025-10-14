マウスコンピューターは10月14日、ゲーミングブランド「G TUNE」(呼称:ジーチューン)より、新製品「G TUNE P6」を発売すると発表した。同製品は、AAAタイトルを快適にプレイできる性能を備えながら、価格と性能の両立を実現した16型ゲーミングノートパソコン。

「G TUNE P6」のイメージ

i5モデルとi7モデルをラインアップ

Core i5-13500HXを搭載するモデルは19万9,800円(税込)と20万円を下回る価格設定でありながら、14コア20スレッドCPUとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせ、ゲームプレイ時に安定したフレームレートを確保する。

より高い処理能力を求めるユーザーに向けて、Core i7-13700HXとGeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載した上位モデルも用意されている。価格は22万9,700円(税込)から。

Dynamic Boost 機能を搭載

同製品の特長の一つは、GPUの消費電力を標準で100Wに設定し、さらに瞬間的に115Wまで引き上げるDynamic Boost機能を備えている点。一般的な製品(75W前後)と比較しても高いフレームレートを実現できる。

GPUは最新世代のGeForce RTXTM 5000シリーズを搭載しており、リアルタイムレイトレーシングや DLSS 4 といった最新技術にも対応することで、AAAタイトルも快適にプレイ可能。

独自冷却機構を採用

GPUの電力引き上げによって増加する発熱に対応するため、ファンの排気口に加え、吸気流を利用してマザーボード面に風を流す、独自の冷却設計を採用している

これにより、パフォーマンス向上による発熱を効率的に冷却することで、安定した高負荷動作を実現する。