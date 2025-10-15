マウスコンピューターは、10月18日19日に埼玉県春日部市で開催される「春日部市市制施行20周年記念 第29回かすかべ商工まつり～ふれあいフェスタ2025～」に協賛し、イベントに出展する。

同イベントは、春日部市の市制施行20周年を祝うもの。春日部市内で生産・販売される優秀製品を展示・販売し、市内外に紹介するとともに本市の商工業発展を期することや、市内事業者と市民とのコミュニケーション（ふれあい）の場を提供すること、商工会議所の認識を広めるとともに、商工会議所事業のPRを行うことを目的としている。

同社は2010年より春日部市で直営店舗「マウスコンピューター春日部ダイレクトショップ プラス」を展開している。同社は同イベント通して、春日部市の活性化に貢献したく、協賛を決定した。

同社のブースでは、最新パソコンを展示し、ゲーム試遊を体験できる。また、パソコン買い替え相談コーナーやお見積り発行ブースも設置する。

協賛機材は、今年7月に筐体デザインをリニューアルしたG TUNEのミニタワー型デスクトップパソコン「G TUNE DG-I7G70」、今年9月より販売開始しているゲーミングノートパソコン「G TUNE W4-I7G60BK-A」。

試遊体験できるゲームは『『ストリートファイター6』』と『ソニックレーシング クロスワールド』。

G TUNEのミニタワー型デスクトップパソコン「G TUNE DG-I7G70」