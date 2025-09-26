マウスコンピューターは9月25日、ゲーミングパソコンブランド“G TUNE”（呼称：ジーチューン）のゲーミングノートパソコン「G TUNE P5」に新色レッドカラーを追加したと発表した。

ゲーミングノートパソコン「G TUNE P5」のレッドカラー

「G TUNE P5」シリーズのスペック

「G TUNE P5」シリーズは今年8月に販売が開始されたミドルレンジクラスのゲーミングノートパソコン。当初、ホワイト・ブラックのモデルを販売開始、今回、新色としてレッドカラーが追加された。

同シリーズは、CPUとしてインテル Core i7-13620H プロセッサー、GPUとしてNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUまたはNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU、NVIDIA Blackwell アーキテクチャによる第5世代Tensorコア、16GBのメモリ、500GB (NVMe Gen4×4)のM.2 SSDを搭載している。

DLSS4 をはじめとするニューラルレンダリングによりフレームレートを維持しやすく、高いパフォーマンスを発揮するという。

「TOKYO GAME SHOW 2025」

G TUNE P5シリーズは、現在幕張メッセで開催中の「TOKYO GAME SHOW 2025」のマウスコンピューターブースで展示されている。

ブースでは、G TUNEミニタワー ホワイトモデル（インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265/GeForce RTX 5070搭載）、NEXTGEARミニタワー直営店限定モデル（AMD Ryzen 7 7700 プロセッサ/GeForce RTX 5060搭載）といった発売前の製品が参考出品されていた。