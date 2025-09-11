マウスコンピューターは9月11日、ゲーミングパソコンブランド“G TUNE”(呼称:ジーチューン)より、最新のGeForce RTXTM 5060 Laptop GPUおよびGeForce RTXTM 5050 Laptop GPU を搭載した14型ゲーミングノートパソコン「G TUNE W4」シリーズを販売開始した。

NEXTGEARの初のフルタワーケースのイメージ

「G TUNE W4-I7G60BK-A」は、インテル CoreTM i7-13620H プロセッサー、グラフィックスに NVIDIA GeForce RTXTM 5060 Laptop GPU、32GBメモリ、500GBの M.2 SSDを搭載して22万9,700円(税込)より。

「G TUNE W4-I7G50BK-A」は、インテル CoreTM i7-13620H プロセッサー、グラフィックスに NVIDIA GeForce RTXTM 5050 Laptop GPU、32GBメモリ、500GBのM.2 SSDを搭載して 20万9,800円(税込)より。

ペイバーチャンバー機構を搭載

新製品は筐体内部のCPU部分とGPU部分を強力に冷却するため、ブランド初のベイパーチャンバー機構を搭載している。基盤部の熱を逃がす放熱板とたまった熱を循環させるヒートパイプの組み合わせで、基盤全体をCPUとGPU、さらにメモリも含めて冷却し、高負荷時でも高い性能が発揮できる設計になっている。

また、全体の設計を見直したことにより、ゲームなどの高負荷アプリケーションの使用時での騒音を旧 G TUNE 14型ノートパソコン E4と比べ、性能を向上させつつ約3％静音化している。※

ペイバーチャンバー機構を初搭載

薄型筐体ながら大容量のバッテリー搭載

冷却効率を見直した新筐体により、厚さ約19.9mmとGPU搭載製品ながらモバイルノートと同等の厚さを実現。

さらに、薄型の筐体ながら大容量のバッテリーを搭載しており、動画再生時の G TUNE W4-I7G50BK-A で最大約8時間、G TUNE W4-I7G60BK-A は最大約7時間のバッテリー動作が可能になっている（バッテリーの目安動作時間はJEITA 測定法3.0によるもの）。