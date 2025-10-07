Anthropicは10月7日、Deloitte(デロイト)が自社のAIアシスタント「Claude」を全世界47万人以上の従業員に導入すると発表した。Anthropicにとって過去最大規模の企業導入となる。

導入の概要

デロイトはすでにAnthropicの企業顧客の1社だが今回の提携はこれを拡大する。今後共同で、規制の厳しい財務やヘルスケアなどの業界向けに実装できるコンプライアンス機能などを共同で開発する。

Cloudeのセキュリティ重視のデザインとデロイトの「Trustworthy AI」フレームワークを組み合わせることで、モデルの意思決定について透明性を得られるとしている。

また、両社では1万5000人の専門家をClaudeで認定する正式プログラムを共同で開発する。これらのプログラムを受講した担当者がデロイト全体でのClaude導入を支援する。

Deloitte Globalのグローバルテクノロジーとエコシステム＆アライアンス・リーダーのRanjit Bawa氏は「われわれはAnthropicのAIプラットフォームに大きな投資をしている。我々の責任のあるAIへのアプローチとAnthropicのアプローチは類似しているからだ」とコメントしている。