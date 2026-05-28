日立製作所は5月27日、次世代型社会インフラ研究の中核拠点「調和の丘」を、茨城県日立市に2030年に新設すると発表した。環境・幸福・経済成長が調和した持続可能な社会「ハーモナイズドソサエティ」の実現に向け、分野横断の研究開発と実証を強化する。

「調和の丘」では、複数の分野が相互に影響し合う社会システム全体を見据え、設計・制御・運用を分野横断で一体的に高度化するための研究と実証を進める。エネルギーやモビリティ、モノづくりなど複数分野の技術を組み合わせて解決策をつくる「コンバージェンス研究」を推進し、実証で得られた成果を社会に発信するとしている。

同拠点は、日立市と進める「次世代未来都市の実現に向けた共創プロジェクト」とも連動する。「グリーン産業都市」の実現に向け、電力や熱、CO 2 などを一体で捉えて地域のエネルギー運用を高度化する研究を進め、その成果を地域内での再生可能エネルギーの最適利用や企業の脱炭素化支援に活用していくという。また、調和の丘で進める社会インフラ研究の代表テーマの1つとして、電力、熱、CO 2 、データを横断的に統合する「エネルギーNEXUS」の研究・実証も推進する。

新研究棟は、かつて日立市の環境課題を解決した日立鉱山の「大煙突」をモチーフに建設する。研究成果や将来ビジョンを共有する空間に加え、研究者、事業部門、自治体、パートナー企業、アカデミアなどが集い、技術や創生価値を体感しながら開発を進める場を設ける。

「調和の丘」題字：書家 武田双雲氏による揮毫

建設予定地は、日立製作所研究開発グループ茨城サイト大甕地区内。構造・規模は鉄骨造(一部RC造)で、建築面積は約900坪、延べ面積は約2800坪。低層部は3階、タワー部は7階で、2027年12月に着工し、2030年3月の完成を予定している。