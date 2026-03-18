3月18日、大手企業の春季労使交渉（春闘）の集中回答日を迎え、各社の回答が出そろった。物価高を背景に労働組合が高水準の賃上げを求める中、日立製作所やNECなどでは満額回答が相次いだ。賃上げ率は6％前後が目立ち、初任給も一律で引き上げる動きが広がっている。本稿では、大手電機・IT企業5社の回答内容をまとめて紹介する。→2025年の春季労使交渉結果まとめはこちら。

日立製作所：ベア1万8000円で満額回答、昇給平均2.3万円

小誌は2月19日、日立製作所の労働組合が2026年春季労使交渉(春季交渉)として会社側に要求を提出した時の模様をお届けした。

同社労働組合はその際、賃上げ率6.5％のベア1万8000円を要求したが、満額回答となった（平均昇給額は23,690円）。2024年の要求額の1万7000円から1000円引き上がった。

賞与（年間一時金）は2,497,000 円(6.8カ月)の要求に対し、2,445,552 円(6.66カ月)となった。2025年の2,304,900円(6.5カ月)から、19万円超上がった。

初任給は、修士卒が312,000円、大卒が287,000 円、高卒が223,000 円で、いずれも18,000 円の引き上げ)となっている。

日立製作所 2025年春季労使交渉 要求書提出の様子

パナソニックHD：賃上げ6.3％、最大10％超の見込み

パナソニック ホールディングスは、企画・開発・設計職基幹労働者30歳の個別賃金水準（371,000円）について、18,000円（4.85％）の改善を図る。前年の13,000円（3.63％）から5000円増額された。

組合員の定昇見合い込みの平均昇給率は 6.3%程度となり、個人業績の反映により最大で 10％以上となる見込み。

初任給は、高校卒219,000円、短大卒229,500円、高専卒247,000円、大学卒は287,000円、大学院卒は314,000円でいずれも18,000円の引き上げ。昨年、高校卒・短大卒・高専卒の引き上げ額は13000円と大学卒・大学院卒の19000円から6000円少なかったが、今年はすべての学歴の初任給の引き上げ額の足並みがそろった。

パナソニックOE：1万8000円引き上げ、HDと同水準に

パナソニック オペレーショナルエクセレンスは、企画・開発・設計職基幹労働者30歳の個別賃金水準（371,000 円）について、18,000円（4.85％）の改善を図る。

初任給は、高校卒219,000円、短大卒229,500円、高専卒247,000円、大学卒は287,000円、大学院卒は314,000円でいずれも18,000円の引き上げ。

NEC：5年連続の満額回答、賃上げ率6.5％に

NECも労働組合の要求に対し満額回答で、賃金水準5.0％の加算とする。5.0％は現行水準に対して月額18,000円の加算に相当する。定期昇給を含む賃上げ率は6.5％となる。2022年から5年連続での満額回答となった。

一時金は業績連動方式であり、春季労使交渉の範囲外とのこと。

三菱重工：賃上げ・一時金ともに満額、年収は4年連続7％増

三菱重工業は、賃金改善・一時金共に満額回答を行った。2年連続で、賃金改善・一時金の双方が満額回答となった。

定期昇給等に加え、16,000円の賃金改善を行い、一時金は約283万円（6.7カ月）となる。年収増率は4年連続で7％以上となり、2022年度に比べて約35％増となる。

三菱電機：過去最高の1万8000円改善、満額回答に

三菱電機は、開発設計職基幹労働者(30歳相当)の基本賃金において18,000円の水準改善(月収増率:査定昇給と合わせて平均7.00％増)を行い、役割給は377,000円(役割給 359,000 円＋賃金改善 18,000円)と発表した。

昨年の水準改善15000円から3000円増額となった。組合の水準改善・月収増率いずれも現交渉方式となった2008年以来、同社過去最高水準となった。組合の水準改善の要求は18,000円で、満額回答となった。

賞与は組合要求の年間6.5カ月に対し、年間6.1カ月（年収増率は平均6.5％増）の回答となった。

初任給は組合の要求13,000円増に対し、高卒が225,000円、大学卒が287,000 円、修士卒が314,000円といずれも18,000円増と、組合の要求13,000円を上回る結果となった。

今回の春闘では、物価高や人材確保の競争激化を背景に、各社とも高水準の賃上げに踏み切った。特にベースアップ1万8000円や賃上げ率6％前後が一つの目安となっており、今後は中小企業や他業種への波及も焦点となりそうだ。

主要5社の春闘結果まとめ（2026年）

企業名 ベースアップ 賃上げ率 満額回答 初任給引き上げ 特徴 日立製作所 18,000円 約6.5％ ○ 18,000円 昇給平均23,690円 パナソニックHD 18,000円 約6.3％ ― 18,000円 最大10％超の見込み パナソニックOE 18,000円 約4.85％ ― 18,000円 HDと同水準 NEC 18,000円相当 約6.5％ ○ ― 5年連続満額 三菱重工業 16,000円 ― ○ ― 年収4年連続7％増 三菱電機 18,000円 約7.0％ ○ 18,000円 過去最高水準

ベースアップは「1万8000円」が事実上の基準となり、賃上げ率は6％前後に集中した。

初任給比較

学歴 日立 パナソニック 三菱電機 高卒 223,000円 219,000円 225,000円 高専卒 ― 247,000円 ― 短大卒 ― 229,500円 ― 大卒 287,000円 287,000円 287,000円 修士卒 312,000円 314,000円 314,000円

大卒初任給は「28万7000円」で横並び、修士卒は31万円台が主流となった。