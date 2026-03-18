3月18日、大手企業の春季労使交渉（春闘）の集中回答日を迎え、各社の回答が出そろった。物価高を背景に労働組合が高水準の賃上げを求める中、日立製作所やNECなどでは満額回答が相次いだ。賃上げ率は6％前後が目立ち、初任給も一律で引き上げる動きが広がっている。本稿では、大手電機・IT企業5社の回答内容をまとめて紹介する。→2025年の春季労使交渉結果まとめはこちら

日立製作所：ベア1万8000円で満額回答、昇給平均2.3万円

小誌は2月19日、日立製作所の労働組合が2026年春季労使交渉(春季交渉)として会社側に要求を提出した時の模様をお届けした。

同社労働組合はその際、賃上げ率6.5％のベア1万8000円を要求したが、満額回答となった（平均昇給額は23,690円）。2024年の要求額の1万7000円から1000円引き上がった。

賞与（年間一時金）は2,497,000 円(6.8カ月)の要求に対し、2,445,552 円(6.66カ月)となった。2025年の2,304,900円(6.5カ月)から、19万円超上がった。

初任給は、修士卒が312,000円、大卒が287,000 円、高卒が223,000 円で、いずれも18,000 円の引き上げ)となっている。

  • 日立製作所 2025年春季労使交渉 要求書提出の様子

    日立製作所 2025年春季労使交渉 要求書提出の様子

パナソニックHD：賃上げ6.3％、最大10％超の見込み

パナソニック ホールディングスは、企画・開発・設計職基幹労働者30歳の個別賃金水準（371,000円）について、18,000円（4.85％）の改善を図る。前年の13,000円（3.63％）から5000円増額された。

組合員の定昇見合い込みの平均昇給率は 6.3%程度となり、個人業績の反映により最大で 10％以上となる見込み。

初任給は、高校卒219,000円、短大卒229,500円、高専卒247,000円、大学卒は287,000円、大学院卒は314,000円でいずれも18,000円の引き上げ。昨年、高校卒・短大卒・高専卒の引き上げ額は13000円と大学卒・大学院卒の19000円から6000円少なかったが、今年はすべての学歴の初任給の引き上げ額の足並みがそろった。

パナソニックOE：1万8000円引き上げ、HDと同水準に

パナソニック オペレーショナルエクセレンスは、企画・開発・設計職基幹労働者30歳の個別賃金水準（371,000 円）について、18,000円（4.85％）の改善を図る。

初任給は、高校卒219,000円、短大卒229,500円、高専卒247,000円、大学卒は287,000円、大学院卒は314,000円でいずれも18,000円の引き上げ。

NEC：5年連続の満額回答、賃上げ率6.5％に

NECも労働組合の要求に対し満額回答で、賃金水準5.0％の加算とする。5.0％は現行水準に対して月額18,000円の加算に相当する。定期昇給を含む賃上げ率は6.5％となる。2022年から5年連続での満額回答となった。

一時金は業績連動方式であり、春季労使交渉の範囲外とのこと。

三菱重工：賃上げ・一時金ともに満額、年収は4年連続7％増

三菱重工業は、賃金改善・一時金共に満額回答を行った。2年連続で、賃金改善・一時金の双方が満額回答となった。

定期昇給等に加え、16,000円の賃金改善を行い、一時金は約283万円（6.7カ月）となる。年収増率は4年連続で7％以上となり、2022年度に比べて約35％増となる。

三菱電機：過去最高の1万8000円改善、満額回答に

三菱電機は、開発設計職基幹労働者(30歳相当)の基本賃金において18,000円の水準改善(月収増率:査定昇給と合わせて平均7.00％増)を行い、役割給は377,000円(役割給 359,000 円＋賃金改善 18,000円)と発表した。

昨年の水準改善15000円から3000円増額となった。組合の水準改善・月収増率いずれも現交渉方式となった2008年以来、同社過去最高水準となった。組合の水準改善の要求は18,000円で、満額回答となった。

賞与は組合要求の年間6.5カ月に対し、年間6.1カ月（年収増率は平均6.5％増）の回答となった。

初任給は組合の要求13,000円増に対し、高卒が225,000円、大学卒が287,000 円、修士卒が314,000円といずれも18,000円増と、組合の要求13,000円を上回る結果となった。

今回の春闘では、物価高や人材確保の競争激化を背景に、各社とも高水準の賃上げに踏み切った。特にベースアップ1万8000円や賃上げ率6％前後が一つの目安となっており、今後は中小企業や他業種への波及も焦点となりそうだ。

主要5社の春闘結果まとめ（2026年）

企業名 ベースアップ 賃上げ率 満額回答 初任給引き上げ 特徴
日立製作所 18,000円 約6.5％ 18,000円 昇給平均23,690円
パナソニックHD 18,000円 約6.3％ 18,000円 最大10％超の見込み
パナソニックOE 18,000円 約4.85％ 18,000円 HDと同水準
NEC 18,000円相当 約6.5％ 5年連続満額
三菱重工業 16,000円 年収4年連続7％増
三菱電機 18,000円 約7.0％ 18,000円 過去最高水準

ベースアップは「1万8000円」が事実上の基準となり、賃上げ率は6％前後に集中した。

初任給比較

学歴 日立 パナソニック 三菱電機
高卒 223,000円 219,000円 225,000円
高専卒 247,000円
短大卒 229,500円
大卒 287,000円 287,000円 287,000円
修士卒 312,000円 314,000円 314,000円

大卒初任給は「28万7000円」で横並び、修士卒は31万円台が主流となった。