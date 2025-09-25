米Microsoftは9月24日（現地時間）、AIアシスタント「Microsoft 365 Copilot」のAIモデルにAnthropicの「Claude」ファミリーを追加したことを発表した。まずは高度な調査・分析を担うAIエージェント「Researcher」と、業務用エージェントを作成・運用できる「Microsoft Copilot Studio」で、OpenAIモデルに加えてAnthropicのモデルを選択できるようになる。

MicrosoftはCopilotで、同社と戦略的パートナーシップを組んでいるOpenAIのモデルを主に用いてきた。Anthropicは、安全性への取り組みへの懸念からOpenAIを退社した元幹部が創業したAI企業であり、両社は大規模言語モデル（LLM）開発における競合関係にある。しかし、サービス提供者の立場で見ると、各社のLLMには得手不得手がある。そのため、利用シーンに応じて複数モデルを使い分ける「モデル選択」の流れが強まっている。Microsoftのチャールズ・ラマンナ氏（Business & Industry Copilot担当プレジデント）は「Microsoft 365 Copilotに最高のイノベーションを導入し、顧客のビジネスニーズに合わせて最適化する」と述べている。

Researcherは、社内外の膨大な情報源から必要なデータを収集・分析し、市場戦略の構築、新興製品のトレンド分析、包括的な四半期レポートの作成などを支援する。高度な専門知識をオンデマンドで提供し、複雑で多段階的な調査を支援するAIエージェントである。今回の追加により、OpenAIのディープリーズニングモデルに加え、AnthropicのClaude Opus 4.1を選択でき、用途や目的に応じて切り替えが可能となる。

Copilot Studioは、AIエージェントを簡単に構築・カスタマイズできるプラットフォームである。エージェントの構築、オーケストレーション、管理のためのディープリーズニングやワークフローの自動化、エージェントタスクのモデルオプションとして、Claude Sonnet 4およびClaude Opus 4.1モデルを選択できる。Copilot Studioのマルチエージェントシステムとプロンプトツールを使用することで、Anthropic、OpenAI、Azureモデルカタログに含まれる他のモデルを組み合わせて、特定のタスクごとに最適なモデルを使い分けることも可能である。

ResearcherのClaudeモデルは、9月24日より展開が始まり、Microsoft 365 Copilotのライセンスを持つ顧客がFrontierプログラムにオプトインすることで利用できるようになる。エージェント構築についても、Copilot StudioでClaudeの使用にオプトインする。なお、AnthropicのモデルはMicrosoftの管理環境外でホストされ、Anthropicの利用規約が適用される。