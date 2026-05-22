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AI時代の経営に直結するインフラへ - New Relicが示すビジネスオブザーバビリティとは？
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KINTOがカスタマーセンターの後処理時間短縮に向けSalesforceのAIソリューションを導入─応対内容を自動で要約し、オペレーターの負荷を削減
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Uberが10年の知見を注ぎ込むAI共創事業「Uber AI Solutions」の意義とは
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昭和に取り残された中小企業を救ったkintone、夢の国をまねた『入り口は一つ作戦』
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外出先でも安心してつなげるフリーWi-Fi導入で、顧客満足度の更なる向上を目指すアニメイト
2024/03/29 17:30
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石川県加賀市、新デザインの「e-加賀市民証NFT」500枚限定発行
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レガシーなシステムからの脱却- GeneXusがもたらすサステナブルなシステム
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唯一無二の体験を“ピース”に! ライフログSNS「PAZR(パズル)」とは
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映像データの活用で課題を解決! 事例に学ぶ“現場DX” 第6回 現場の映像で多店舗管理! 映像データを活用した業務改善の取り組みとは
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映像データの活用で課題を解決! 事例に学ぶ“現場DX” 第2回 防犯だけじゃない! 業務改善にも録画映像を活用する飲食・サービス業の取り組みとは?
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