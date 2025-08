PCIe 8の目標帯域が正式に判明

6月11日にPCI Express 7.0がリリースされた際には、PCI Express 8.0に関してはPathfindingという状況が示されていた事はすでに報じたとおりだが、「FMS(Future Memory Summit) 2025」にて開催された説明会で、PCI Express 8.0が正式にPCI Express 7.0の倍の帯域を目指すことが明らかにされた(Photo01)。

Photo01:キーは「Reviewing new connector technology」なのではないかと筆者は疑っている。

ここで公開されたのはあくまで帯域が2倍になるという話で、EncodingはFlit Modeを使いSignalingはPAM4のまま、という事になる。

金属配線なのか光ファイバーなのか

これに関してPCI-SIGに「Is it correct to understand that PCI-SIG plans to build PCIe 8.0 based on electrical signals?」という質問を送ったところ、その返事は「We can use similar techniques that we used on PCIe 7.0, but we will also have optical options」という、なかなか捻くった返事が戻ってきた。

ここから考えると、

電気信号ベースである事は変わらないと思われる。

でも速度を倍にするとは限らない(少なくとも速度に関して異様なほどに触れていない)

ということが判る。

冷静に考えても、現在の速度を倍にすると128GT/secのPAM4である。200G Ethernetの100GT/sec PAM4よりもさらに条件が厳しい訳で、これ普通にFlitでカバーしようとすると再送頻度が相当増えてしまいそうに思える。だからといってEthernetのRS-FEC(544,514)を搭載したりしたら、Latencyと消費電力が激増する。

どうやって帯域の倍増を実現するのかを考える

となると、帯域を増やそうとすると信号本数を増やすしかない事になる。ここで「Reviewing new connector technology」が効いてくることになる。ここからは筆者の想像であるが、

PCI Express 7.0までは2対4本(Differentialで、双方向)の配線が1Laneであったが、PCI Express 8.0では4対8本(Differential、双方向、2bit)で1Laneとする。

PCI Express 8.0では、新しく倍密度のコネクタを利用する。図1がPCI Express 7.0までの、図2がPCI Express 8.0以降のコネクタとカードエッジ例である。これ、丁度ISAとEISAのコネクタとか、USB Type-AのUSB 2.0と3.0の関係に近い。PCI Express 8.0のカードをPCI Express 8.0のコネクタに装着した場合のみ1Laneが4対8本として動作し、それ以外の組み合わせでは1Laneが2対4本として動作する。

といったあたりを狙っているのではないかと思われる。別の案としては、1Laneは2対4本のままだが、ただし送信と受信を同じ配線で賄う(昔の電話とか、100BASE-TX方式)という案も無くはないが、64GT/secの配線でこれをやるのはかなり厳しいだろう。

この方式は、実は実装も難しくない。PCI Expressの階層構造で言うなら、Physical Layerの中のLogical Sub BlockとElectrical Sub Blockの間に1:2/2:1のMUX/DeMUXを入れてやるだけで済むからだ。上位層からすると、128GT/secのPAM4変調で転送されている様に見える(からFlitもこの単位で行われる)が、物理的には64GT/secのPAM4変調×2で実装されているという格好だ。なのでこの2bit分は連動して転送が行われることになる。これに起因するSkewの増加などをどう対処するか、といった事は今後考える必要があるだろうが、割と現実的な選択ではないかと思われる。