「Y!mobile」の最新情報・話題まとめ
2019年02月21日(木)
詐欺グループの電話をブロック! ワイモバ「かんたんスマホ」向けに「迷惑電話対策」アプリ
携帯キャリア 02/21 15:51
2018年08月09日(木)
ワイモバイル、シニア向けの新端末「かんたんスマホ」を9日発売
携帯キャリア 08/09 15:54
2018年08月01日(水)
ワイモバイルが料金据え置きでギガ倍増へ、全ユーザーが対象
携帯キャリア 08/01 14:55
2017年12月25日(月)
ワイモバイル、ふてにゃんカップ麺が全員にあたるキャンペーンなど
携帯キャリア 12/25 19:59
2017年12月01日(金)
Y!mobileが一足早く「学割」をスタート! ターゲットは中学生
携帯キャリア 12/01 16:18
2017年11月30日(木)
Y!mobileの冬春モデルを実機写真でチェック!
携帯キャリア 11/30 18:14
Y!mobile、LINEやタブレット連携が可能なガラケー「DIGNO ケータイ2」
携帯キャリア 11/30 15:08
Y!mobileがLenovo製タブレットを販売、フルセグとワンセグに対応
携帯キャリア 11/30 14:14
Y!mobile、IGZO液晶搭載のシャープ製Android Oneスマホ「S3」
携帯キャリア 11/30 14:05
Y!mobile、IPX5/IPX7防水とIP5X防塵を備えるタフスマホ「S4」
携帯キャリア 11/30 13:37
Y!mobileの「タダ学割」- 基本料が3カ月無料、データ容量も2倍に
携帯キャリア 11/30 13:06
Y!mobileから京セラ製Android Oneスマホ「X3」、2018年1月発売
携帯キャリア 11/30 12:53
Y!mobile、HTC製のAndroid Oneスマートフォン「X2」
携帯キャリア 11/30 12:49
2017年11月06日(月)
契約中の通信キャリア、選んだ理由は? - マイナビニュース調査
携帯キャリア 11/06 11:00
2017年10月06日(金)
2017年09月25日(月)
Y!mobileがiPhone 6sを取り扱い、10月上旬から
携帯キャリア 09/25 18:27
2017年08月24日(木)
Y!mobile、高速データ容量が2年間2倍になるキャンペーン
携帯キャリア 08/24 17:28
2017年07月31日(月)
Y!mobile、特典が盛りだくさんの「ズキュン! 夏祭りキャンペーン」
携帯キャリア 07/31 20:14
2017年07月25日(火)
Y!mobile、PHS → ケータイ・スマホ乗り換えで国内通話が無料に
携帯キャリア 07/25 18:01
2017年06月01日(木)
Y!mobile、複数回線契約で1台につき5,000円還元されるキャンペーン
携帯キャリア 06/01 10:49
2017年05月31日(水)
Y!mobile、幅71mmでデザインにこだわった「Pocket WiFi 601ZT」
携帯キャリア 05/31 09:50
Y!mobile、VoLTE対応のシンプルな携帯電話「Simply」
携帯キャリア 05/31 09:30
2017年04月01日(土)
ソフトバンク、人間サイズの歩きスマホ防止ストラップ「ホメイド」を発売
携帯キャリア 04/01 00:00
2017年03月30日(木)
SIMフリースマホが故障してもY!mobileの端末と交換できるオプション
携帯キャリア 03/30 15:27
2017年03月22日(水)
ワイモバイル、iPhone SE 32GB/128GBモデルの価格を発表
携帯キャリア 03/22 19:45
ワイモバイル、iPhone SE 32GB/128GBモデルの取扱いを発表
携帯キャリア 03/22 02:14
2017年03月09日(木)
Y!mobile、「SoftBank 光」を申し込むとスマホ料金が月額最大1000円引きに
携帯キャリア 03/09 16:29
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