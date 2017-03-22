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「Y!mobile」の最新情報・話題まとめ

Yahoo! JAPAN (ヤフー) のモバイルブランド、Y!mobile (ワイモバイル） が提供するサービスやスマートフォン、ガラケー、Wi-Fiルーター製品の情報をお届け。

2019年02月21日(木)

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詐欺グループの電話をブロック! ワイモバ「かんたんスマホ」向けに「迷惑電話対策」アプリ

携帯キャリア 02/21 15:51

2018年08月09日(木)

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ワイモバイル、シニア向けの新端末「かんたんスマホ」を9日発売

携帯キャリア 08/09 15:54

2018年08月01日(水)

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ワイモバイル、サポートに電話させないシニア向けスマホ「かんたんスマホ」 - 全ユーザー対象にギガ倍増も

携帯キャリア 08/01 20:09

Top

ワイモバイルが料金据え置きでギガ倍増へ、全ユーザーが対象

携帯キャリア 08/01 14:55

2017年12月25日(月)

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ワイモバイル、ふてにゃんカップ麺が全員にあたるキャンペーンなど

携帯キャリア 12/25 19:59

2017年12月01日(金)

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Y!mobileが一足早く「学割」をスタート! ターゲットは中学生

携帯キャリア 12/01 16:18

2017年11月30日(木)

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Y!mobileの冬春モデルを実機写真でチェック!

携帯キャリア 11/30 18:14

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Y!mobile、LINEやタブレット連携が可能なガラケー「DIGNO ケータイ2」

携帯キャリア 11/30 15:08

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Y!mobileがLenovo製タブレットを販売、フルセグとワンセグに対応

携帯キャリア 11/30 14:14

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Y!mobile、持ちやすい8インチAndroidタブレット「MediaPad M3 Lite s」

携帯キャリア 11/30 14:12

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Y!mobile、IGZO液晶搭載のシャープ製Android Oneスマホ「S3」

携帯キャリア 11/30 14:05

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Y!mobile、IPX5/IPX7防水とIP5X防塵を備えるタフスマホ「S4」

携帯キャリア 11/30 13:37

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Y!mobileの「タダ学割」- 基本料が3カ月無料、データ容量も2倍に

携帯キャリア 11/30 13:06

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Y!mobileから京セラ製Android Oneスマホ「X3」、2018年1月発売

携帯キャリア 11/30 12:53

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Y!mobile、HTC製のAndroid Oneスマートフォン「X2」

携帯キャリア 11/30 12:49

2017年11月06日(月)

Top

契約中の通信キャリア、選んだ理由は? - マイナビニュース調査

携帯キャリア 11/06 11:00

2017年10月06日(金)

Top

Y!mobileから5.2型SIMフリースマホ「HUAWEI nova lite for Y!mobile」

MVNO 10/06 13:27

2017年09月25日(月)

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Y!mobileがiPhone 6sを取り扱い、10月上旬から

携帯キャリア 09/25 18:27

2017年08月24日(木)

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Y!mobile、高速データ容量が2年間2倍になるキャンペーン

携帯キャリア 08/24 17:28

2017年07月31日(月)

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Y!mobile、特典が盛りだくさんの「ズキュン! 夏祭りキャンペーン」

携帯キャリア 07/31 20:14

2017年07月25日(火)

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Y!mobile、PHS → ケータイ・スマホ乗り換えで国内通話が無料に

携帯キャリア 07/25 18:01

2017年06月01日(木)

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Y!mobile、複数回線契約で1台につき5,000円還元されるキャンペーン

携帯キャリア 06/01 10:49

2017年05月31日(水)

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Y!mobile、幅71mmでデザインにこだわった「Pocket WiFi 601ZT」

携帯キャリア 05/31 09:50

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Y!mobileからAndroid Oneの上位モデル「X1」- Felica搭載、電池持ち4日超え

携帯キャリア 05/31 09:34

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Y!mobile、VoLTE対応のシンプルな携帯電話「Simply」

携帯キャリア 05/31 09:30

2017年04月01日(土)

Top

ソフトバンク、人間サイズの歩きスマホ防止ストラップ「ホメイド」を発売

携帯キャリア 04/01 00:00

2017年03月30日(木)

Top

SIMフリースマホが故障してもY!mobileの端末と交換できるオプション

携帯キャリア 03/30 15:27

2017年03月22日(水)

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ワイモバイル、iPhone SE 32GB/128GBモデルの価格を発表

携帯キャリア 03/22 19:45

Top

ワイモバイル、iPhone SE 32GB/128GBモデルの取扱いを発表

携帯キャリア 03/22 02:14

2017年03月09日(木)

Top

Y!mobile、「SoftBank 光」を申し込むとスマホ料金が月額最大1000円引きに

携帯キャリア 03/09 16:29

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