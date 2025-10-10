ソフトバンクは10月10日、ワイモバイルオンラインストアで「OPPO Reno13 A」と「moto g66y 5G」、ソフトバンク認定中古品の「iPhone SE（第3世代）」の3機種を対象として、条件を満たしたユーザーに割引価格で販売する。

「OPPO Reno13 A」は新規または他社からの乗り換え（MNP）で、「シンプル3 M/L」を契約すると、従来3万8,160円だった販売価格が2万6,640円となる。また「新トクするサポート（A）」を25カ月目に適用した場合、従来5,640円だったところ、24円で販売する。

「moto g66y 5G」は他社からの乗り換え（MNP）で「シンプル3 M/L」を契約すると、 従来1万5,120円だった一括払いの販売額が1円となる。また、新規で「シンプル3 M/L」を契約すると、販売価格が9,800円となる。OPPO Reno13 Aとmoto g66y 5Gの割引条件の詳細は販売ページを参照のこと。

ソフトバンク認定中古品「iPhone SE（第3世代）」（64GB）では、機種変更で一括払いの場合、従来3万1,680円だった販売価格が2万4,840円となる。この割引の適用には特設ページ経由での契約が必要となる。

また、ワイモバイルを契約中のユーザーが2回線目以降に新規で「シンプル3 M/L」を契約し、一括払いで認定中古品のiPhone SE（第3世代）を購入すると、1回線目では1万3,680円になるところ、9,720円で提供される。なおこの割引の適用には特設ページ経由での契約が必要となる。