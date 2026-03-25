MMD研究所は3月10日、MNO利用者を対象に実施した「2026年2月MNOのシェア・満足度調査」の結果を発表した。メインで利用しているスマートフォンの通信契約に占めるMNOの割合は91.1％で、MNOサービスの総合満足度とNPS（顧客推奨度）はいずれも前回に引き続きpovoがトップとなった。

MNOの利用者は91.1％で前回調査から0.3ポイント増加

調査は、予備調査を18歳～69歳の男女40,000人、本調査をMNO利用者2,700人を対象に2月1日～2月5日にインターネットで実施した。

通信契約しているスマートフォンを所有している36,661人に対し、メインで利用している通信サービスを聞いたところ、docomo（27.3％）、au（14.2％）、SoftBank（10.7％）、Y!mobile（10.3％）、楽天モバイル（9.8％）、UQ mobile（8.7％）、ahamo（6.7％）、povo（2.2％）、LINEMO（1.2％）となり、4キャリア合計のMNO利用率は91.1％だった。ahamo・povo・LINEMOを合わせたオンライン専用プランは10.1％、Y!mobile・UQ mobileを合わせたキャリアサブブランドは19.0％。2025年9月との比較では、オンライン専用プランは増減なく、キャリアサブブランドは0.3ポイント増加した。MVNOの利用率は8.9％だった。

契約チャネル別では、docomo・au・SoftBank・UQ mobile・Y!mobileはオフライン契約が多く、楽天モバイル・ahamo・povo・LINEMOはオンライン契約が多い結果となった。ahamoのオフライン（店舗）契約割合は27.6％、楽天モバイルは42.0％だった。年代別では、docomo・au・SoftBank・Y!mobileは50代、楽天モバイルは40代、ahamoは10代・20代、povo・LINEMOは30代、UQ mobileは60代がそれぞれ最多となった。

総合満足度（1,000点満点）は、1位がpovo（753pt）、2位がLINEMO（738pt）、3位が楽天モバイル（724pt）、4位がahamo（714pt）、5位がY!mobile（703pt）、6位がUQ mobile（686pt）、7位がau（652pt）、8位がSoftBank（640pt）、9位がdocomo（619pt）となった。

NPSは、9～10点を推奨者、7～8点を中立者、0～6点を批判者として推奨者から批判者を引いた値で算出。povoが-5.3で最も高く、次いでLINEMOが-12.0、楽天モバイルが-14.0となった。