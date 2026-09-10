ソフトバンクは9月10日、「Starlink」を活用した衛星とスマートフォンの直接通信サービス「SoftBank Starlink Direct」の提供エリアを、9月28日から海外へ拡大すると発表した。

まず米国／カナダ／ニュージーランドで提供を開始し、2026年秋にはフィリピンでも提供する予定。今後、対象となる国・地域を順次拡大していく。

携帯電話の圏外でもテキストメッセージなどを利用可能

「SoftBank Starlink Direct」は、携帯電話の電波が届かない場所で、Starlinkの通信衛星とスマートフォンを直接接続するサービス。

海外旅行や海外出張で対象国・地域を訪れた際、山間部や国立公園など屋外の携帯電話の電波が届かない場所でも、通信衛星との間に遮へい物がなければ、対応機種を使ってテキストメッセージの送受信や一部の対象アプリによるデータ通信を利用できる。

9月28日からの提供国と現地通信事業者は、米国がT-Mobile USA、カナダがRogers Communications、ニュージーランドがOne New Zealand Group。2026年秋に提供開始予定のフィリピンでは、Globe Telecomと連携する。

海外で利用できるサービスは、SMS／MMS／RCS／国際SMSによるテキストメッセージの送受信と、一部の対象アプリによるデータ通信。国・地域によって、対象アプリの全部または一部の機能を利用できない場合がある。なお、LINEMOではMMSを提供していない。

ソフトバンクのスマートフォン向け料金プランの契約者は、申し込み不要かつ追加料金なしで利用できる。

ワイモバイルでは「シンプル」「シンプル2」「シンプル3」の契約者は申し込み不要・追加料金なしで利用可能。その他のプランの契約者は、月額1,650円のオプションサービスに申し込むと利用できる。

LINEMOの契約者は月額1,650円のオプションサービスへの申し込みが必要。ただし「LINEMOベストプラン」「LINEMOベストプランV」の契約者については、2026年9月1日～2026年冬の期間（予定）、月額1,650円のオプションサービス費用が全額割引となる形を予定している（申し込みは必要）。LINEMOの法人契約は対象外。

海外での対応機種は、iPhoneが「iPhone 13」以降で、iOS 27.0以上が必要。Android搭載機種については、ソフトバンクのWebサイトで順次案内するとしている。対応機種や対応OS、そのバージョンは国・地域によって異なる。

海外でサービスを利用するには、無料の「世界対応ケータイ」への加入が必要。iPhoneでは、海外利用時にローミング設定を有効にする必要がある。また音声通話と緊急通報には対応しない。