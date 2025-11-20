ソフトバンクは11月20日、ワイモバイルオンラインストアにて大型セール「BLACK FRIDAYセール」を開始した。販売価格の割り引きに加え、料金プランの契約などの条件を満たすことで価格が割り引かれる場合もある。セール期間は12月1日14時59分まで。

セール対象端末の例は、「OPPO Reno13 A」、ソフトバンク認定中古品「iPhone 12」64GB、同「iPhone 13」128GBおよび256GBなど。

「OPPO Reno13 A」は通常販売価格が43,200円のところ、他社からの乗り換えで「シンプル3 M／L」を契約した場合、支払い総額が26,640円となる。分割支払いでは1～24回が1円／月、25～48回が1,109円／月となり、「新トクするサポート（A）」を25カ月目に適用し、機種を返却すると、25～48回の支払いが不要となるため、支払総額が24円となる。

ソフトバンク認定中古品「iPhone 12」64GBは、通常価格が36,000円のところ、セール中は31,760円に値下げする。他社からの乗り換えで「シンプル3 M／L」を契約すると9,800円で購入できる。

ソフトバンク認定中古品「iPhone 13」128GBでは、通常59,040円のところ、セール中は41,760円に値下げ。他社からの乗り換えで「シンプル3 M／L」を契約すると19,800円で購入できる。

ソフトバンク認定中古品「iPhone 13」256GBでは、通常69,120円のところ、セール中は62,160円に値下げ。他社からの乗り換えで「シンプル3 M／L」を契約すると32,640円で購入できる。