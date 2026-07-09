ソフトバンクは7月9日、SIMフリースマートフォンをはじめワイモバイルが厳選した商品を取り扱う新サービス「Y!mobile Free Style」（ワイモバイル・フリー・スタイル）を、ワイモバイルオンラインストアで提供開始した。第一弾として、「POCO M8 5G」「POCO X8 Pro」「POCO X8 Pro Max」「OPPO Find X9」の4機種（いずれもSIMフリースマホ）の販売を同日開始している。

「Y!mobile Free Style」のロゴ

「Y!mobile Free Style」は、SIMフリースマホなどワイモバイルが選んだ商品を扱う新サービスで、7月9日にワイモバイルオンラインストアでの提供が始まった。

第一弾として発売されたのは、Xiaomi傘下のブランド「POCO」から「POCO M8 5G」「POCO X8 Pro」「POCO X8 Pro Max」の3機種、そしてOPPOの「OPPO Find X9」の計4機種だ。いずれも大画面での動画視聴やSNS、ゲーム、写真撮影など、日常のさまざまな用途を快適に楽しめるラインアップとなっている。

「POCO M8 5G」「POCO X8 Pro」「POCO X8 Pro Max」

「POCO M8 5G」は、約6.77インチ・最大120Hz駆動の有機ELディスプレーと5,520mAhの大容量バッテリーを搭載した5Gスマホだ。約7.35mmの薄型ボディーと約178gの軽量設計に加え、IP66の防塵・防水性能にも対応する。

「POCO X8 Pro」

上位モデルの「POCO X8 Pro」は、Dimensity 8500-Ultraを採用し、独自の冷却システムによりゲームや複数アプリの同時利用でも安定した動作を実現。1.5K有機ELディスプレーは最大120Hz駆動、3500nitsの最大輝度、Dolby Vision／HDR10+に対応するほか、6500mAhのバッテリーと100Wの急速充電も備える。

「POCO X8 Pro Max」

最上位の「POCO X8 Pro Max」は3nmプロセスのDimensity 9500sと8500mAhの大容量バッテリーを搭載するプレミアムモデルで、約6.83インチの1.5K有機ELディスプレーや5,000万画素メインカメラ、IP68等級の防水防塵に対応する。

価格（現金販売価格および割賦販売価格の支払総額）は、「POCO M8 5G」256GBが3万8,208円、「POCO X8 Pro」256GBが7万224円、「POCO X8 Pro Max」512GBが9万1,824円。発売にあわせて、スマホ単体購入で3,000円分のPayPayポイントを進呈するほか、ワイモバイル回線とのセット購入では販売価格からの値引きも実施される。

「OPPO Find X9」

「OPPO Find X9」は、約6.6インチ・最大120Hz駆動のAMOLEDディスプレーと3nmプロセスの「MediaTek Dimensity 9500」を搭載したフラッグシップモデルだ。7,025mAhの大容量バッテリーに加え、80W有線・50Wワイヤレス充電に対応する。カメラは、Hasselbladと共同開発したトリプル50MPカメラとマルチスペクトルカメラの計4眼構成で、複雑な照明環境でも自然な色再現を実現するという。OSには最新の「ColorOS 16」を搭載し、AIによる写真編集やマルチデバイス連携にも対応する。

価格は14万9,808円。スマホ単体購入で2万円相当のPayPayポイントを進呈するほか、ワイモバイル回線とのセット購入ではポイントに加えて販売価格からの値引きも行われる。